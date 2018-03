Szél Bernadett vasárnap Gyurcsánnyal, hétfőn Vona Gáborral tárgyal az együttműködésről

Az LMP miniszterelnök-jelöltje az ATV vendége volt, itt beszélt arról, hogy sorsközösségbe kerültek az ellenzéki pártok, miután Orbán Viktor március 15-ei beszédében megfenyegette őket, mondván, hogy aki nem a Fideszt támogatja, azon elégtételt vesznek a választások után.

Szél a műsorban elmondta, hogy hétfőig azon dolgozik, hogy minél több párt egyeztessen a választás előtt, mert addig kapott felhatalmazást ennek a feladatnak az elvégzésére a pártjától.

Az LMP társelnöke elismerően beszélt arról, hogy a körzetében a DK jelöltje, Tóth Zoltán visszalépett, ugyanakkor elmondta, hogy nem fogja tudja elhozni a körzetet, ha a Jobbik nem lép vissza.

De Vona Gáborral hétfőn nemcsak a Pest megyei 2-es körzetről, hanem mind a 105 körzetről fognak egyeztetni: mint mondta, ha nem lesz valamilyen megállapodás, akkor nem jön ki a matek, mivel a Fidesz jelöltje csak koordinált indulással győzhető le nagy számban.

Az ATV studiójában Szél jelentős elmozdulásnak tartotta, hogy Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is hajlandó leülni a Jobbikkal. Gyurcsány csütörtökön meg is hívta az ellenzéki pártok vezetőit vasárnapra, Karácsony és Szél jelezte, hogy ott lesznek, Vona Gábor ugyanakkor ezt a meghívást visszautasította. Szél most elmondta, hogy még próbálja elérni, hogy Vona meggondolja magát, de ha nem jön össze, akkor is leülnek beszélgetni hétfőn.

Amikor a magyar miniszterelnök elkezd fenyegetőzni a nemzeti ünnepen, akkor vegyük észre, hogy új korszak kezdődött. Én a majdani kormányzásról egyelőre nem akarok senkivel beszélgetni. Előbb, jussunk el oda, hogy Orbán Viktor soha többé senkit ne fenyegethessen

- mondta el Szél a műsorban.