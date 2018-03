Trumpék pitiánersége nem ismer határokat, két nappal a nyugdíjazása előtt kirúgták az FBI volt igazgatóhelyettesét

Teljes lett a leszámolás Donald Trump részéről az FBI korábbi vezetőivel szemben, igen kicsinyes bosszúval, aminek az amerikai elnök a twitteren látványosan örült.

Trump még tavaly májusban menesztette James Comeyt, az FBI igazgatóját, mert az elnököt dühítette, ahogy az FBI nyomozott ebben az "orosz dologban", ami szerinte teljes kamu.

Aztán rászállt Comey helyettesére, Andrew McCabe-re, aki ügyvezetőként vitte tovább az FBI-t. Miután Comey kirúgása után McCabe ideiglenesen átvette az FBI-t, a bemutatkozó beszélgetésükkor Trump megkérdezte tőle, hogy kire szavazott a 2016-os elnökválasztáson. McCabe a beszélgetés nevük elhallgatását kérő fültanúi szerint azt felelte, hogy nem szavazott az elnökválasztáson, de ezzel nem elégítette ki Trumpot. Az elnök ezután azon dühöngött, hogy McCabe demokrata politikus neje 2015-ben, a virginiai helyi választáson egy olyan demokrata adománygyűjtő alaptól is támogatást kapott, amit Hillary Clinton egyik közeli barátja igazgat. Trump ezen a beszélgetésen lúzernek nevezte McCabe feleségét. (McCabe igazgatóhelyettesként az oroszügyi vizsgálat mellett a Hillary Clinton elleni nyomozást is felügyelte. Ez utóbbi esetében még az FBI-on belül is felmerült, hogy mentesítenie kéne magát, tekintettel arra, hogy neje demokrata politikus, aki egyik kampányához egy Clintonékhoz közel álló csoporttól is jelentős, félmillió dolláros támogatást kapott. Ez amúgy nem volt titok, McCabe annak idején maga tájékoztatta róla az FBI-t és egyeztetett a cég jogászaival is, akik végül nem láttak okot rá, hogy mentesítést kérjen.)

Andrew McCabe, az FBI igazgatóhelyettese, James Comey leváltása utáni ügyvivő igazgatója a Kapitólium folyosóján. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Comey kirúgása után aztán a nyomozás nemhogy leállt volna, hanem még ki is szélesedett, és egy független ügyészt, Robert Muellert neveztek ki a vizsgálat lefolytatására, aki Trump legszűkebb családjáig is eljutott a nyomozásban, sőt, Comey kirúgása is része lett a nyomozásnak. Ezután Trump rászállt az ügyvivő McCabe-re is, heteken keresztül már-már zaklatásszerűen támadta twitterén.

Ettől aligha függetlenül McCabe-re az időközben kinevezett új FBI-igazgató, Christopher Wray is nyomást gyakorolt - egy minisztériumi felülvizsgálatra hivatkozva más beosztásba helyezte, gyakorlatilag lefokozta volna, aki ezért lemondott a helyettes igazgatói posztról. Az 1996 óta, egész karrierje során az FBI-t szolgáló McCabe amúgy már eleve a visszavonulását tervezte, mert március 18-ától már jogosult lett volna a nyugdíjra, ekkor tölti be az ötvenet. Addig szabadságolta magát.

De mégsem mehetett nyugdíjba, mert pénteken Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter kirúgta Andrew McCabe-et. Az indoklás szerint McCabe információkat adott át a sajtónak, és félrevezette a nyomozókat.

"Az FBI minden dolgozójától elvárja, hogy a legmagasabb szintű becsületesség, szavahihetőség és elszámoltathatóság jellemezze őket" - írta közleményében az igazságügyi miniszter.

McCabe a mostani kirúgása miatt azonban várhatóan nem kapja meg teljes nyugdíját.

A volt igazgatóhelyettes hosszú közleményben reagált elbocsátására, amelyben azt írja, eltávolításának politikai okai vannak, mert ő is megerősítette James Comey volt igazgató állításait arról, hogy Donald Trump elnök nyomást gyakorolt Comey-ra, hogy állítsa le azt a vizsgálatot, amelyben akkor még az FBI vizsgálta, hogy Trump és csapata összejátszott-e Oroszországgal.

Andrew McCabe közölte, azért szálltak rá és azért bántak így vele, mert lépéseket tett az ügyben, és mert szemtanúja volt James Comey kirúgásának, és annak ami azután történt. "A hitelességem elleni támadás egy nagyobb erőfeszítés része, amely az FBI, a rendfenntartó erők és a hírszerzés professzionális munkatársainak befeketítésére irányul" - fogalmazott közleményében McCabe.

Trump szombat hajnalban a Twitteren kommentálta McCabe menesztését. Azt írta: ez nagy nap az FBI minden dolgozója és a demokrácia számára. Közölte, a "szenteskedő" Comey-hoz képest McCabe kóristafiúnak tűnt, de ő is "tisztában volt az FBI legmagasabb szintjein uralkodó korrupcióval és hazugságokkal".

Trumppal február elején konfliktusba keveredett már az FBI új igazgatója, Christopher Wray is, mert Trump nyilvánossá tette a jelentést, amellyel az FBI-t és a saját igazságügyi minisztériumát akarta lejáratni.