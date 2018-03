A franciák jeruzsálemi konzulátusának sofőrjét gyanúsítják fegyvercsempészettel az izraeli hatóságok

Hétfőn bíróság elé állítják Franciaország jeruzsálemi konzulátusának egyik francia állampolgárságú munkatársát Izraelben. Az izraeli hatóságok gyanúja szerint a huszonéves férfi, aki sofőrként dolgozik a konzulátuson, fegyvereket csempészett a Gázai övezetből Ciszjordániába.

A férfit az erezi határátkelőnél kapták el. Az izraeli elhárítás, a Sin Bet szerint a férfi hetvennél is több pisztolyt és két gépkarabélyt csempészett be Ciszjordániába, összesen öt alkalommal. Azt is állítják, hogy a férfi a konzulátus autóját használta csempészetre, abban bízva, hogy úgy elkerülheti az átvizsgálást. (Via BBC)