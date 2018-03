Halálos balesetet szenvedett egy Tesla Model X sofőrje

Ma tartják a Föld óráját, amit mindenhol a helyi idő szerint este fél kilenctől fél tízig ünneplünk azzal, hogy a lehetőség szerint nem fogyasztunk áramot. Ez nekem érthető okokból most nem fog menni, sőt, azt se bánnám, ha valakik olvasnák is, amit csinálok, de legalább a nem feltétlenül szükséges fogyasztók lekapcsolásával is ünnepelhetjük. Hajrá, Föld!