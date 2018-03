Vadászok lőttek ki két huskyt Békésszentandráson

Múlt hét csütörtökön lőttek ki vadászok két huskyt, melyek állítólag marhákra támadtak. Gazdájukat az állatvédők állítólag hiába kérték, hogy rendezze kutyái tartási körülményeit. A férfi összesen 13 kutyát tartott, melyek többször kiszöktek, szárnyasokat öltek meg, és megtámadták a szomszéd kiskutyáját is.

A beol.hu azt írja, állatvédők, jegyző és a hatósági állatorvos is többször felkereste és felszólította a férfit, hogy rendezze az állatok tartási körülményeit. A lapnak Hornyákné Boros Sarolta, a Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Közhasznú Alapítvány őrszolgálat vezetője azt mondta, korábban több bejelentés is érkezett hozzá, melyek szerint az állatokat túl szűk helyen, koszban, sárban tartják, és nem zárják el őket megfelelően. A gazdáról azt feltételezik, szaporító volt - így nevezik azokat a tenyésztőket, akiknek csupán a gyors pénzkereset a céljuk, és akik nem figyelnek a tenyésztés alapvető szabályaira és az állatok jólétére. Egy szarvasi állatvédő egyesület pénteken posztolt az esetről, azt írják, „a poszt a felelőtlenségre, a jogszabályok végrehajtási nehézségeire és a szaporítás egyenes következményeire akarja felhívni a figyelmet”. A Venom Facebook-oldalon március 24-én arról írtak, a kutyák az egyik szomszédhoz a tetőn keresztül jutottak be, ahol megtámadtak egy yorkshire terriert.

A huskyk gazdája, Kapitány József a 444.hu-nak elismerte, hogy kutyái többször is kiszöktek, de állítja, az állatok kilövésére semmi szükség nem volt.

A férfi úgy sejti, a szomszéddal ápolt rossz viszonya vezetett kutyái elpusztításához. Kapitány azt mondta, szomszédja maga mondta el neki, hogy látta, amikor a vadászok végeztek a huskykkal, ezért nem érti, miért nem szólt nekik, hogy tudja, ki az állatok gazdája, és miért nem őt értesítették. A férfi azt mondja, a kilövésről azóta sem kapott hivatalos értesítést annak ellenére, hogy azóta a jegyző az összes többi kutyáját, köztük négy kölyköt elkobozta. Mint mondta, kutyái valóban megtámadták a szomszéd kistestű kutyáját, és azt is elismerte, volt, hogy szárnyassal végeztek, de azt mondja, az okozott kárt megtérítette. Hangsúlyozta, nem érti, miért a szarvasi vadászokat hívták kutyáira, hiszen a békésszentandrási vadászok ismerték az állatokat, így valószínűleg nem bántották volna őket. Kapitány feljelentést készül tenni az ügyben.

A kilövés pontos körülményei nem ismertek, de a Mentsvár alapítvány vezetője szerint a gazdát utoljára február 19-én szólították fel, hogy pótolja elmaradásait, akkor két hetet kapott, hogy rendezze az állatok tartási körülményeit. Dr. Strassburger Gyöngyi, a település jegyzője a beol.hu-nak azt mondta, a férfi a felszólításra mindegyik kutyát chipeltette, és a kötelező oltásokat is megkapták, de a körülmények nem javultak. A helyi vadásztársaság részéről Major Attila nyilatkozott, ő azt mondta, a társaság többször is figyelmeztette a kutyák gazdáját, és a két huskyt a rendőrök jelzését követően lőtték ki.