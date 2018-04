Tízezrek próbálnak átjelentkezni, belassultak az NVI szerverei

Több olvasónk is jelezte, hogy nem sikerült ma átjelentkezési kérelmet benyújtania a Nemzeti Választási Iroda online felületén, mert a valasztas.hu weboldal elérhetetlen. Én magam is próbálkoztam, nekem végül, ha lassan is, de betöltött az oldal. Megkerestem Listár Dánielt, a Nemzeti Választási Iroda szóvivőjét, aki azt a tájékoztatást adta, hogy

"az utolsó nap több tízezren kérnek átjelentkezést, ez lassítja le az online ügyintézést".

Átjelentkezni ma délután négy óráig van lehetőségük azoknak, akik nem a lakhelyükön szavaznának.

Listár tájékoztatása szerint "az online ügyintézés nem állt le, csak a korábbinál lassabb válaszadással működik", vagyis az van, amit magam is megtapasztalhattam. Listár azt javasolja az átjelentkezni vágyóknak, hogy "folyamatosan próbálkozzanak, várják ki a hosszabb válaszadási időt".

Átjelentkezésüket amúgy a lakóhelyük szerint illetékes választási irodában is elintézhetik, tapasztalataink szerint ott rendkívül gördülékeny az ügyintézés, ráadásul helyben elbírálják a kérelmet, így igazolást is kap erről az igénylő.