A levélszavazatok 96 százalékát kapta a Fidesz

Összeszámolta a múlt vasárnapi országgyűlési választásra leadott levélszavazatok a Nemzeti Választási Iroda, közölte szombaton az MTI. A magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező állampolgárok, vagyis a határon túli magyarok csak az országos pártlistákra szavazhattak. Bár a névjegyzékbe több mint 378 ezren vetették fel magukat, végül több mint 224 ezren szavaztak érvényesen. Nincs meglepetés:

Emlékezetes: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nem egész egy héttel a választás előtt jelentette ki az EchoTV-ben, hogy

"ezek az emberek pontosan tudják, hogy a magyar nemzet a nemzetük, ez az ország a hazájuk, és azt is tudják, hogy nekik mi az erkölcsi kötelességük és mi a józan érdekük április 8-án. Tehát én biztos vagyok abban, hogy jóval 90 százalék fölött lesz a külhoni magyaroknál a Fidesz-KDNP-nek a támogatottsága. És abban is biztos vagyok, hogy ez mandátum tekintetében is több lesz, mint ami négy évvel ezelőtt volt.”