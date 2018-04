Semjén: A határon túli magyarok tudják, hogy erkölcsi kötelességük a Fideszre szavazni

Az Echo Tv vendége volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, akit a beszélgetés végén megkérdeztek arról is, hogy mire számít, mennyit számíthat a választáson a határon túli magyarok szavazata.

Semjén elmondta, hogy személyes életcélja volt a nemzet közjogi egyesítése, és ez szerinte a kettős állampolgárság megadásával megtörtént, ráadásul ez a nemzetnek is óriási dolog, hiszen Trianonra is ez volt az egyetlen reális válasz.

Majd így folytatta:

„Ezek az emberek pontosan tudják, hogy a magyar nemzet a nemzetük, ez az ország a hazájuk, és azt is tudják, hogy nekik mi az erkölcsi kötelességük és mi a józan érdekük április 8-án. Tehát én biztos vagyok abban, hogy jóval 90 százalék fölött lesz a külhoni magyaroknál a Fidesz-KDNP-nek a támogatottsága. És abban is biztos vagyok, hogy ez mandátum tekintetében is több lesz, mint ami négy évvel ezelőtt volt.”