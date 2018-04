20 tanács azoknak, akik illiberális rendszerben élnek

Timothy Snyder történész még 2016-ban, Donald Trump elnökké választása után írta össze, a XX. század tapasztalatai alapján mit lehet tenni egy illiberális rendszerben, hogyan érdemes viselkedni. A listát akkor lefordítottuk magyarra, most felidézzük ezeket a pontokat.



Tüntetés a választás után Fotó: Adrian Zoltan/Adrian Zoltan/Kepszerkesztoseg

1. Ne engedelmeskedj előre. Az autoriter rendszerek hatalmuk nagy részét ingyen szerzik meg. Az ilyen rendszerben az emberek hajlamosak arra gondolni, vajon mit akar tőlük az elnyomó rendszer, és elkezdenek aszerint viselkedni, anélkül, hogy erre kérnék őket. Ne csináld ezt. Az előzetes engedelmesség megmutatja a rendszernek, mit tehet meg, és felgyorsítja a szabadság elvételét.



2. Védj meg egy intézményt. Ne beszélj arról, hogy „a mi intézményeink”, addig, amíg nem teszel valamit értük. Az intézmények nem védik meg magukat. Dominóként omlanak össze, ha nem védik meg őket az elejétől kezdve.

3. Emlékeztesd magad a szakmai etikára. Amikor egy állam vezetői rossz példát mutatnak, a szakmai elkötelezettség különösen fontossá válik. Nehéz megtörni egy jogállamot jogászok nélkül, nehéz kirakatpereket tartani bírók nélkül.

4. Amikor hallgatod, amit a politikusok mondanak, különösen figyelj bizonyos szavakra. Figyelj arra, ha túl sokat használják a „terrorizmus” és a „szélsőséges” szavakat. Vagy a „vészhelyzetet” meg a „kivételes esetet”. Háborodj fel, ha hamisan használják a hazafias kifejezéseket.

5. Maradj nyugodt, amikor eljön az elképzelhetetlen. Amikor terrortámadás történik, emlékezz arra, hogy az autoriter vezetők mindig vagy pont egy ilyenre várnak, vagy maguk tervezik ezeket, hogy megszilárdítsák a hatalmukat. Gondolj a Reichstag-tűzre. A hirtelen tragédia, ami miatt véget kell vetni a hatalom ellensúlyainak és az ellenzéki pártoknak, a legrégebbi hitleri trükk. Ne dőlj be ennek.

6. Figyelj a nyelvre. Lehetőleg ne ugyanazokat a kifejezéseket használd, amit mindenki más, találd ki a saját beszédmódodat. Ne internetezz lefekvés előtt, hanem vegyél elő a könyvet. Például a Hatalom nélküliek hatalmát Vaclav Háveltől, az 1984-et George Orwelltől, a Rabul ejtett értelmet Czesław Milosztól, a Lázadó embert Albert Camus-tól, A totalitarianizmus eredetét Hannah Aredt-től vagy a Nothing is True and Everything is Possible-t Peter Pomerantsevtől.

7. Állj ki valamiért. Valakinek meg kell tenni. Beállni a sorba könnyű, valami mást csinálni viszont először furcsa érzés. De a kényelmetlenség nélkül nincs szabadság. És abban a pillanatban, hogy példát állítasz, a status quo varázsa megtörik, és mások is melléd állnak.

8. Higgy az igazságban. Ha elengeded a tényeket, akkor elengeded a szabadságot. Ha semmi sem igaz, akkor senki sem kritizálhatja a hatalmat, mert nincs semmi alapja. Ha semmi sem igaz, akkor minden csak látszat. A legnagyobb pénztárca fizeti a legvakítóbb fényt.

9. Nyomozz. Nézz utána dolgoknak. Tölts több időt hosszú cikkek elolvasásával. Támogasd az újságírást. Vedd észre, hogy vannak dolok a képernyődön, amik ártanak neked.

10. Foglalkozz a testeddel. A hatalom azt akarja, hogy elpuhuljon a tested a székben, az érzelmeid pedig feloldódjanak a képernyő előtt. Menj ki, kerülj szokatlan helyzetekbe szokatlan emberekkel. Szerezz új barátokat.

11. Keresd a szemkontaktust, beszélgess. Ez nem egyszerűen csak udvariasság. Ez egy módszer arra, hogy kapcsolatban maradj a környezeteddel, hogy megértsd, kiben lehet, és kiben nem lehet bízni. Ha eljön a feljelentések kora, jó, ha érted a mindennapok pszichológiáját.

12. Vállalj felelősséget azért, ahogy a környezeted kinéz. Vedd észre a horogkereszteket és más gyűlölet-jelképeket. Ne fordítsd el a fejed, ne szokj hozzá. Töröld le ezeket magad, ezzel példát állítasz másoknak is.

13. Akadályozd meg az egypártrendszer kialakulását. A pártok, amik elfoglaltak egész államokat, valaha másmilyenek voltak. Kihasználtak egy történelmi pillanatot, hogy ellehetetlenítsék ellenfeleiket. Szavazz a helyi és országos választáson, amíg még lehet.

14. Adakozz rendszeresen jó ügyekért, ha tudsz. Válassz egy szervezetet, amit támogatsz. Akkor tudni fogod, hogy szabad döntést hoztál, amivel támogatod a civil társadalmat, és segítesz másoknak, hogy valami jót csináljanak.

15. Alakítsd ki a magánéletedet. A csúnyább rendszerek fel akarják használni ellened, amit tudnak tólad. Szabadulj meg a malware-től a gépeden. Emlékezz arra, hogy emailt írni olyan, mintha az égre írnád ki. Válasz más internetes módszereket, vagy egyszerűen használd kevesebbet az internetet. Beszélj többet élőben. Ha van bármi jogi problémád, oldd meg minél hamarabb. Az autoriter rendszerek zsaroló államok, keresik azt, amivel megfoghatnak. Igyekezz, hogy ne legyen túl sok ilyen dolog.

16. Tanulj külföldiektől. Tartsd meg a külföldi barátaidat, vagy szerezz újakat. A mostani nehézségek egy általános trend részei. Egyik ország sem találja meg a megoldást egyedül. Bizonyosodj meg arról, hogy neked és a családodnak is van útlevele.

17. Figyelj a paramilitáris szervezetekre. Amikor azok az emberek, akik mindig azt mondták, ők a rendszer ellen vannak, elkezdenek egyenruhát hordani és a vezető képével, fáklyákkal masírozni, akkor közel a vég. Amikor pedig ezek paramilitárisok és a hivatalos szervek összekeverednek, akkor vége a játéknak.

18. Ha fegyvered van, gondold át a helyzetedet. Ha a munkádhoz kell fegyvert viselned, Isten vigyázzon rád. De ne felejtsd el, hogy a múltban sok gonoszságot rendőrök és katonák tettek meg, amikor hirtelen szokatlan feladatot kellett ellátniuk.

19. Legyél olyan bátor, amilyen csak lenni tudsz. Ha senki sem áll készen arra, hogy meghaljon a szabadságért, akkor mindannyian szabadság nélkül fogunk meghalni.

20. Legyél hazafi. Mutass jó példát a következő generációnak. Szükségük lesz rá.

(Snyder könyve magyarul is megjelent.)