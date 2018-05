Az internet földre került, és rászámolnak: Grimes és Elon Musk járnak

Grimes a Met Gálán mutatta be új partnerét, aki nem más, mint Elon Musk dél-afrikai-amerikai vállalkozó. Elon Muskról Magyarországon is elég sokat lehet olvasni, az övé a Tesla, a SpaceX nevű űrkutató-cégével pedig nem is olyan rég a világ szeme láttára tesztelte a világ legerősebb újrafelhasználható rakétáját.

Grimes pedig egy 30 éves kanadai énekes-dalszerző, aki 2010-ben adta ki az első lemezét, nagy nemzetközi elismertséget azonban a 2012-es, kritikusok által is nagyra tartott Visions című lemez hozott neki.

De egészen nagyot ment a 2015-ös Art Angels című lemeze is.

A fenti klipnek szerepe van abban is, hogy Grimes és Musk megismerkedtek. A videó ugyanis egy, az interneten az utóbbi években híressé váló gondolatkísérletet, Roko sárkánygyíkját evokálja. A kísérlet lényege, hogy a jövőben létrejön egy nagy hatalmú és rosszindulatú mesterséges intelligencia, ami az örökkévalóságig büntetni fogja azokat, akik nem segítettek a létrehozásában. Az emberek előtt így két választás áll: segítenek megalkotni egy rosszindulatú már-már isteni erővel bíró mesterséges intelligenciát, vagy kockáztatják, hogy ha ez valaha létrejön, az örökkévalóságig szenvednek.

A videóban Grimes 2015-ös interjúja alapján egy Rococo sárkánygyík nevű karakter is szerepel.

Elon Musk, aki nagy rajongója a mesterséges intelligenciáknak és a szimulációs gondolatkísérleteknek, idén látta a videót, posztolt is egy másik Grimes-klipet a Twitterre. Ezután felvette a kapcsolatot Grimesszal, és nem sokkal ezután randizni kezdtek.

A Met Gála előtt Elon Musk ki is írta a Twitterre, hogy:

Az amerikai bulvársajtó rögtön spekulálni kezdett kettejük viszonyáról, és az esti bálon már tényleg együtt jelentek meg.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

(Consequenceofsound)