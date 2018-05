Steve Bannon is Budapesten ad elő

A Figyelő jelentette be, hogy Donald Trump egykori tanácsadója és stratégája, Steve Bannon is Budapestre jön május 23-án, a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet által szervezett Európa jövője című konferenciára.

Mint a közlemény fogalmaz, Stephen K. Bannon a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében érkezik Budapestre. Donald Trump volt kampányfőnöke az Európa jövője című konferencia keretében, az Eötvös előadások sorozatában, Trump Amerika az első politikája és annak hatása Közép-Európára címmel beszél.

Bannon volt Trump kampányának főideológusa, illetve az ő vezetésével futott fel a Breitbart az amerikai újjobboldal meghatározó felületévé. Személyéről korábban részletesen is írtunk, érdemes ezt a cikket is elolvasni.

A fehérházi karrierje már kevésbé volt sikeres, Trump beiktatásától kezdve állandó belső harcban állt az általa csak globalistának nevezett mainstream republikánus táborral, végül pedig amikor kiderült, hogy egy könyvet író újságíró előtt hazaárulásnak nevezte, hogy Trump fia találkozott az oroszokkal Hillary Clinton besározásának ügyében, Trump bizalmát is elveszítette, és távoznia kellett a Fehér Házból és a Breitbart éléről is. Trump ekkor többek között azt állította, hogy Bannonnak alig volt szerepe a kampányában. Az utóbbi hónapokban európai turnén vett részt, többek között az olasz szélsőjobb kampányát is megtolta.

Ugyanezen a héten vendégeskedik majd Budapesten a trumpista jobboldal legismertebb trollja, a brit Milo Yiannopoulos is, aki szintén a XXI. Század Intézet vendége lesz, de az eseményt nem a V4-es konferencia részeként szervezik meg.