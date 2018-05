Észak-Korea bármikor kész tárgyalni

"Rendkívül sajnálatosnak" nevezte Donald Trump csütörtöki döntését Kim Kye-gwan észak-koreai külügyminiszter-helyettes. Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön némileg váratlanul lemondta Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral június 12-re tervezett szingapúri csúcstalálkozóját.

Trump a találkozó lemondását Észak-Korea ellenséges viselkedésével indokolta, a New York Times szerint ezzel azokra az észak-koreai szinten teljesen átlagos nyilatkozatokra gondolhatott, amelyekben a napokban egy északi vezető, Csoj Szonhuj "tudatlan hülyének" nevezte alelnökét, Mike Pence-t, miután az arról beszélt, hogy Észak-Korea Líbia sorsára juthat. Csoj az elmúlt évtizedekben többször is egyeztetett az amerikaiakkal, de most azt mondta, hogy országa "nem fog könyörögni" azért, hogy tárgyalhassanak.

Az északiak most lubickolnak a helyzetben, a találkozó lemondása után közölték, hogy ők készek "bármikor, bármilyen formában" tárgyalni az Egyesült Államokkal.

Az amerikaiak szerint az észak-koreaiakból "hiányzott a jóhiszeműség", több ígéretüket is megszegték. Például amikor a Fehér Ház Szingapúrba küldte a kabinetfőnök helyettesét, hogy észak-koreai partnereivel előkészítse a csúcstalálkozót, az északiak nem mentek el a megbeszélésekre. "Egyszerűen felültettek minket" - mondta egy fehér házi tisztviselő. (Via BBC)