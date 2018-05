Orbán Viktor szerint nagyot változott a világ, amióta ő fiatal volt, és a nők már személyes ambíció okán szeretnének dolgozni

Nem akarom elspoilerezni, hátha sokan még nem hallották a reggeli miniszterelnöki interjút a rádióban, de szó volt benne a migrációról és Soros Györgyről.

Legalább ennyi szó esett a demográfiáról. Orbán Viktor újra megmutatta, hogy ő aztán érti, változó világunk milyen kihívások elé állítják a kormányt. Azt mondta:

„a világ sokat változott azóta, hogy én fiatal voltam. Az emberek, különösen a nők is másképpen gondolkodnak. Úgy látom, hogy azon nőknek az aránya, akik nem egyszerűen gazdasági kényszerből, merthogy szükség van még egy fizetésre otthon, hanem személyes ambíció okán is szeretnének dolgozni, ezeknek a száma nő, úgy látom. Tehát ez az életfelfogás, életstratégia, filozófia mintha nőne Magyarországon is. Őket úgy tudjuk segíteni, hogyha gyermeket vállalnak, akkor intézményeket működtetünk, ahol biztonságban tudhatják a gyerekeket, ilyenek a bölcsődék.”

A bölcsődéket feltaláló miniszterelnök az óvodákról is beszélt, ráadásul itt most személyes tapasztalata is volt, hiszen újra ellátogatott Dadra az óvodába. A kampányban járt ott legutóbb, amikor váratlanul felbukkant a a gyerekek között, és a szülők megkérdezése nélkül az ovisokat szerepeltették is a kampányvideón.

Emiatt Orbánt megbüntették, amit nem is hagyott szó nélkül, és óvodás tempóban bírságbajnoknak nevezve csúfolni kezdte Patyi András NVB-elnököt az első adandó alkalommal, majd az erről szóló videót meg is osztották a kormányfő Facebook-oldalán.

A büntetésre a közrádió műsorvezetője tért ki most, rögtön a riport elején. Orbán a magyar demokrácia élő bizonyítékának nevezte, hogy megbírságolták, bár jelezte, hogy a szankcióval nem ért egyet. A büntetésen láthatóan nehezen túllépő Orbánnak volt egy olyan megjegyezése is, hogy

„kevés országban fordulhat elő az ilyesmi, (motyogás) tudomásul kell venni”.

Arra azért van példa demokratikus országokban, hogy ha valaki, akár egy miniszterelnök törvényt sért, akkor megbüntetik. Arra is, hogy ezt tudomásul veszi, utólagos morgás nélkül.

Ami még fontos: a dadi gyerekek jó állapotban vannak.