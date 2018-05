Orbán ajándékot vitt azoknak a gyerekeknek, akikkel két hónapja olyat kampányolt, hogy megbírságolták 350 ezerre

Orbán Viktor miniszterelnök és a Komárom-Esztergom megyei 3-as választókerületben induló jelöltje, Czunyiné Bertalan Judit márciusban kampányolt egy óvodában, és a szülők megkérdezése nélkül rakták rá az ovisokat a videóra.

A Magyar Idők márciusi beszámolója a kampányeseményről.

Miután emiatt több szervezet is feljelentést tett a Nemzeti Választási Bizottságnál, az NVB úgy határozott, hogy Orbán Viktornak el kell távolítania a Facebook-oldaláról a kampányvideót, és be kell fejeznie a jogsértést, illetve 350 ezer forintos bírságot is kell fizetnie.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Orbán ezen nem teljesen tudta túltenni magát, ugyanis a Facebook-oldalára feltöltött, a „vicces” beszólásait gyűjtő videóba háromszor is bevágták, amint azzal csúfolja Patyi András NVB-elnököt – akit kormányellenességgel aligha lehetne vádolni –, hogy ő egy „bírságbajnok”.

Most viszont még tovább ment: Orbán visszament az óvodába, és vitt egy csomó játékot a gyerekeknek. Erről fotókat (köztük csoportképet) osztottak meg a Facebookon, illetve egy olyan videó is kikerült, amin épp bőrcipőben rúg gólt kiskapura Orbán, mintegy érzékeltetve azt is, mit kellett volna tennie tegnap az általa alapított csapatnak a kupadöntőben a győzelemért.

Ha jóindulatúak vagyunk, gondolhatnánk, hogy ezúttal már kértek és kaptak is engedélyt a szülőktől, ha realisták, akkor pedig arra juthatunk, hogy mivel (bár Orbán már tíz éve szinte folyamatosan kampányol) hivatalosan nincs kampányidőszak, így az NVB ebbe már nem szólhat bele.



Nagy bajban is lenne, ha megint több száz ezer forintra bírságolnák, hiszen a bevallott megtakarításai alapján a gatyája is rámenne egy újabb ilyen húzós kiadásra.