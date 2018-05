A Puskás Akadémia 2,5 milliárdra növelte az árbevételét, de nem árulja el, miből

Az mfor.hu azt írja, a Puskás Futball Club Kft.-nél 2016-ban szinte megduplázódtak a személyi jellegű ráfordítások: 847 millióról több mint 1,5 milliárdra nőttek, ami 77 százalékos növekedés.

Ennek a hátterében részben a cég létszám-növekedése is állhat, mert 73-ról 92 emelkedett egy év alatt, de ennek ellenére is jelentősen nőttek a fizetések:

2016-ban az átlagfizetés valamivel több mint 750 ezer forint volt, 2017-ben pedig már 1,1 millió (és ebben nem csak a focisták, hanem a személyzet is benne van). Míg a piaci átlag 13 százalékos növekedés, addig a Puskásnál 46 százalék.

Bár a Puskás általában szinte üres stadionban játszik, tavaly az árbevételük mégis 2,1 milliárdról 2,5 milliárdra nőtt, és ehhez jön még 181 milliós egyéb bevétel is, de azt továbbra is titkolják, hogy miből jön össze az NBI-ben is kirívó összeg.

A kiegészítő mellékletben ugyanis kihagyták a bevételek taglalását, így még annyit sem tudhatunk, mint más klubok esetében. Az mfor.hu szerint a bevételek stabil lábát sokkal inkább a szponzori bevételek adják, mint a jegyeladás és a kereskedelmi tevékenység.

Üzemi szinten 221,8 milliós nyereséget mutattak ki a 2016-os 935 millió után, így a 20 millió forintnyi adólevonás után 201,8 millió forint került az eredménytartalékba, osztalékot ugyanis nem fizettek. (mfor.hu)