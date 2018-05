Tombolnak az újságíró-szervezetek Arkagyij Babcsenko megrendezett halála miatt

A két legbefolyásosabb nemzetközi újságíró-szervezet, az egyaránt jogvédelemmel foglalkozó Reporters Without Borders (Riporterek Határok Nélkül - RSF) és a Committe to Protect Journalists (CPJ) is elítélte az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU akcióját, miután az ukrán hatóságok megrendezték Arkagyij Babcsenko orosz újságíró halálát.

Arkagyij Babcsenko a sajtótájékoztatón Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Babcsenko halálhíréről kedden számolt be az ukrán rendőrség, és annak nyomán szinte a komplett világsajtó. Az Oroszországból elmenekült újságíró álmerényletéről nagyon kevesen tudtak, még feleségét sem avatták be, és Petro Porosenko ukrán elnök elmondása szerint az elnöki hivatalból is csak ő tudott az akcióról.



A merénylet megrendezésére a szolgálatok szerint azért volt szükség, mert Babcsenko élete veszélyben forgott, és nem volt más módszer a valóságos merényletre készülő bérgyilkosok és megbízóik tettenérésére. Az SZBU szerdai sajtótájékoztatón fedte fel az akciót, ahol megjelent maga Babcsenko is és bemutatták a megbízó elfogásáról készült felvételeket is.

A nemzetközi újságíró-szervezeteket egyáltalán nem győzték meg az ukrán titkosszolgálati módszerek, és további bizonyítékokat várnak, amelyek alátámasztják, hogy nem volt más módszer megmenteni Babcsenko életét és lebuktatni üldözőit. Az ilyen akciók alááshatják és tovább rombolhatják az újságírók hitelességét és megítélését világszerte.

"Az újságíró újbóli megjelenése nagy megkönnyebbülés, de elszomorító, és sajnálatos az, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat játszadozott az igazsággal"

- írta Christophe Deloire, az RSF főtitkára a szervezet honlapján, és azt kérdezi, valóban szükség volt-e az akcióra, mert annak látszólag semmilyen alapja nem volt. Az RSF „mélységes felháborodásnak” adtak hangot. Deloire azt is írta: tudatos titkosszolgálati manipulációról van egy információs haború részeként: „Mindig nagyon veszélyes az, ha az államok tényekkel játszadoznak, kiváltképpen ha újságírókkal teszik ezt.”

A New York-i székhelyű CPJ vezetőinek sem tetszett az akció. Nyina Ognjanova, a szervezet illetékese azt írta:

"Örülünk annak, hogy Arkagyij Babcsenko él. Az ukrán hatóságoknak most fel kell fedniük, mi tette szükségessé ezt a végletes intézkedést."

Megszólalt az ügyben Didier Reynders belga külügyminiszter is, aki szintén elítélően szólt a színlelt gyilkosságról. Reynders orosz hírügynökségeknek beszélt arról, hogy „nem harcolunk hamis hírekkel hamis hírek ellen”.