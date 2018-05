Megöltek egy orosz újságírót, aki ellenezte a Krím megszállását

Lelőttek egy ismert orosz újságírót kijevi otthonában, a férfi a mentőautóban halt bele sebesülésébe - közölte a kijevi rendőrség kedden.

Arkagyij Babcsenko orosz haditudósító 2017 óta élt Ukrajnában, a Reuters brit hírügynökség közlése szerint a férfi azért hagyta el Oroszországot, mert féltette az életét.

Babcsenkóra felesége talált rá, ő hívta a mentőket. Előzetes információk szerint a férfit hátba lőtték.

Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója előrevetítette, hogy Oroszországnak köze lehet Babcsenko megöléséhez.

Babcsenko korábban maga is katona volt, a csecsen háborúkban is harcolt. Leszerelése után haditudósító lett, több díjnyertes könyvet is írt az orosz hadseregről. Az elmúlt években hangos kritikusa volt Oroszország kelet-ukrajnai inváziójának, halálos fenyegetéseket is kapott ezért. (MTI, Meduza)