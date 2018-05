Életben van az orosz újságíró, akinek a halálhíre tegnap óta bejárta a világsajtót

„Most kifejezhetném részvétemet Arkagyij Babcsenko családjának, de nem teszem. Ehelyett arra kérem Arkagyijt, hogy jöjjön be a terembe”

- mondta a lesokkolt újságíróknak az ukrán titkosszolgálat vezetője. Ami után a sajtótájékoztatón tényleg megjelent az orosz újságíró, akinek meggyilkolásáról tegnap számoltak be az ukrán hatóságok.

Babcsenko a sajtótájékoztatón Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A titkosszolgálat vezetője elmondta:

azért rendezték meg az újságíró halálát, hogy elkapják az életére törő személyeket. Egy embert le is tartóztattak azóta.

Az ukrán titkosszolgálat szerint az orosz hatóságok 30 ezer dollárért béreltek fel egy volt katonát, hogy végezzen Babcsenkóval.

Eddig azt lehetett tudni, hogy az újságírót kijevi otthona küszöbén gyilkolták meg kedd este, háromszor hátba lőtték, és a kórházba szállítása közben a mentőben halt bele sérüléseibe.



Virágok és Arkagyij Babcsenko képe a moszkvai újságírók házánál álló emlékfalon 2018. május 30-án. Fotó: Vaszilij Makszimov/AFP

Babcsenko bocsánatot kért azoktól, akiket megrázott a halálhíre. A jelek szerint még a hozzá legközelebb állók sem tudtak a két hónapja tervezett akcióról.



„Sok barátomat és kollégámat kellett már eltemetnem, tudom, milyen érzés ez. Különösen a feleségemnek tartozok bocsánatkéréssel, de nem volt más választásom”

- mondta Bobcsenko a láthatóan ledöbbent újságíróknak. Felesége a rendőrség korábbi tájékoztatása szerint sokkos állapotba került, orvosi, pszichológusi segítséget nyújtottak neki.

Itt a sajtótájékoztató magyar alámondással:

Babcsenko régebben maga is katona volt, a csecsen háborúkban is harcolt. Leszerelése után haditudósító lett, több díjnyertes könyvet írt az orosz hadseregről. Az elmúlt években hangos kritikusa volt Oroszország kelet-ukrajnai inváziójának, halálos fenyegetéseket is kapott, ezért tavaly Kijevbe költözött. A Krím megszállása óta Ukrajnában több orosz disszidenst öltek meg tisztázatlan körülmények között. (Guardian, MTI)