Oroszországnak nem tetszik, hogy az ukránok megrendezték Babcsenko halálát

Nyilvánvalóan propagandahatást kívántak kelteni Kijevben az Arkagyij Babcsenko orosz állampolgárságú újságíró állítólagos meggyilkolásáról szóló történettel - írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdán Facebook-oldalán az MTI szerint.

Ma robbant a hír, hogy az ukrajnai orosz megszállást hevesen bíráló újságíró - akinek halálát tegnap jelentették be - életben van. A sajtótájékoztatón, amelyen Babcsenko is részt vett, az ukrán titkosszolgálat vezetője Oroszországot gyanúsította azzal, hogy meg akarták öletni Babcsenkót. Egy gyanúsítottat le is tartóztattak.

Középen Babcsenko, balra Vaszil Hricak, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, jobbra az ukrán főügyész Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

„A legjobb hír, hogy Babcsenko életben van. Bárcsak mindig így lenne. Sajnos, más esetekben a színjáték nem jött össze. Nyilvánvaló, hogy a történettel propagandahatást akartak elérni” - írta még a Kreml szóvivője.

Az MTI arról is tájékoztat, hogy az orosz parlament külügyi bizottságának elnöke, Konsztantyin Koszacsov szerint provokáció történt, ami ahhoz hasonlít, amit a brit hatóságok akartak elérni Oroszország megvádolásával Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynök és lánya megmérgezése ügyében.

„Még előttünk áll, hogy kiderítsük a részleteket, de a cselekedetek megfigyelhető logikája ugyanaz, mindenáron le akarják járatni Oroszországot.”

Ukrajnában és Nagy-Britanniában is több orosz disszidenst gyilkoltak meg az elmúlt években. A Szkripal-ügy miatt még a Putyinhoz legközelebb álló uniós állam, Magyarország is kiutasított egy orosz diplomatát.