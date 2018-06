Gitárok, amiket nagyon jó lett volna élőben látni

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal egy hangosabb válogatással, a hazai gitárszíntér kiemelkedő alakítójának, az RNR666 csapatának köszönhetően.

Az idén 13 éves RNR666 megszámlálhatatlanul sok bulit rakott össze és rengeteg izgalmas zenekart hoztak el Magyarországra, most viszont azokból a zenekarokból raktak össze egy válogatást, akiket nagyon szerettek volna, de nem tudtak leszervezni. Szerencsére azért lesznek programjaik a közeljövőben is: KILLBONOCLUB néven fut egy újzenés klubestjük, ez legközelebb június 30-án a Beatben lesz. Ezen kívül június közepén nekimennek a diszkózenéknek, végül pedig lesz egy minifesztiváljuk, 7983 Kilométeres Fesztivál néven június 22-én. Minden más információ a Facebook-oldalukon, illetve a rengeteg extra dologgal felszerelt honlapjukon.

Kaptunk egy részletes leírást is a mai válogatás mellé, illetve rövid leírást is a számokhoz, íme:

„Másnaposan legjobb a csend. Főleg, ha kurva hangos volt a zene előző este. Ráadásul a nagyon bemindenezést követő másnapossagban van valami fura, 'te jó ég, már megint miből hagyott ki az agyam'-érzés. Ez kb. pont olyan hiányérzet, mint mikor nagyon akarsz egy koncertet de nem jön össze. Ez az érzés vezérel minket, amikor összeszedjük nektek 13 év nagyon-nagyon akart, de össze nem jött zenekarától egy-egy olyan számot, ami még másnaposan is jól jöhet. Íme a (majdnem) alfabetikus lista:

Butthole Surfers: Alcohol



2005-ben, mikor megalakultunk deklaráltuk, hogy egyszer szervezünk egy Butthole Surfers koncertet a karcagi művházba, és ezt a tervünket soha nem fogjuk feladni!

Amstetten Bedroom Punk: Doromb



ABP-t talán a pincéből való kiszabadulás és a zenekar megalakulása óta mondjuk, hogy legyen, de sajnos egyelőre nem jött össze, talán azért, mert túl zárkózott és ezáltal megközelíthetetlen ez a két sokat szenvedett leánygyermek...

Arndales: Holiday Inns



A zenekar tagjai, a főszerkesztőnk, Szabó lutoni ivócimborái, volt róla szó már többször is, hogy megindulnak Budapest irányába, igaz, nem sok esély van rá, de hátha. Vagy mégsem.

Assassins88: Scanners



Tv Colours-ként már jártak Ass88-tagok RNR666 bulin, de a Catholic Spray által hallottunk róluk először, amióta ismerjük őket, azóta szeretnénk Budapestre egy Ass88 koncertet!

Charlie Megira: Elvis is not dead



A Berlinben élő izraeli gitárost két zenekarával is nagyon vártuk. Először a MODERN DANCE CLUB-bal, aztán a BET SHEAN VALLEY HILLBILLIES-szel. Sajnos 2016-ban Charlie meghalt, úgyhogy csak egy interjúig jutottunk vele.

Coco ᴐaᴚᴃoᵯᴃ: Japanese Cowboy



Labanna Babalonnal egyszerre fedeztük fel, valahol a tumblr legmélyén, ezt a csodálatosan furcsa dél-afrikai csajt. Labanna összejött, Coco nem.

Diktátor: Macskaszemű ember



Az eddigi első és egyetlen betiltott koncertünk főfellépői lettek volna.

FAT WHITE FAMILY: Touch the leather



Tudtuk, hogy keveset ajánlunk. Azt hittük, alkudozni kezdünk velük. De tök mindegy, mert a turné elmaradt: az énekes egy koncerten elvágta a torkát valami üveggel.

Jack Oblivian & The Sheiks: Boy in a bubble



A három Oblivian közül az egyik jött volna pár éve. A három Oblivian együtt az ugye The Oblivians a mephisi blues-punk, r'n'r csoda, szinte mindenki példaképei. Próbáltuk Pécsre, Budapestre, egyedül, másokkal közösen. Sok álmatlan éjszakám benne volt, végül csak nem jött össze.

Fred & Toody: Dead Moon Night



2016 végén kerestem meg Fred & Toody (Dead Moon, Pirced Arrows) koncertszervezőjét. Végül nem jött össze a koncert Budapesten. "Next time". Ennyiben maradtunk. Sajnos nem lett és már nem is lesz "next time". Fred tavaly novemberben meghalt.

The Intelligence: Cleaning lady



Amikor tavaly szeptemberben meghallottuk a legutóbbi lemezüket Perpignanban, azonnal azt kerdeztük Briantoől, a The Hands énekesétől, hogy mikor jön az Intelligence Európába? Brian azt mondta: sajnos nagyon ritkan.

Monotonix: Deadly weapon



Izraeli hard-rock and roll banda volt, elvetemült koncertekkel. Sokat kértek, ezért megkerestük az Izraeli Nagykövetséget, hátha segítenek, de nem.

The Monsieurs: Young gun

Épp a 10 éves születésnapi bulinkon lépett volna fel ez a brooklyni zenekar, ráadásul a Jack Of Heart-tal!!!!! Végül sajnos az egész európai turné elmaradt... "My sister said she's a young gun My brother said she's bad fun"

Thee Oh Sees: Two drummers disappear



Összejöhetett volna, de a zenekar nem áldozta fel a turné szabadnapját Bécs és Zágráb között.

Urban Junior: We love Urban Junior



Már minden le volt zsírozva, hogy jön Urban Jr, ráadásul a totál másik turnén lévő Catholic Spray-jel játszott volna egy este, aztán bekavart valami osztrák szervező, és minden borult, a budapesti Urban Jr így elmaradt.”

Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.