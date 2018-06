A kormány nem, nem és nem mondja meg, mi a terve a CEU-val

Azt a CEU vezetőségétől lehet tudni, hogy a választás után egy magyar kormánydelegáció megtekintette a Közép-európai Egyetem New York-i társintézményét a Bard College-ban. A magyar küldöttség tagjai voltak Palkovics László oktatási államtitkár (azóta már miniszter), Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár és Kumin Ferenc New York-i főkonzul, velük tárgyaltak New York Állam Oktatási Hivatalának munkatársai.

De a magyar kormány képviselői egy hónappal később sem válaszoltak a kérdésre, hogy mire jutottak.

Az LMP-frakcióban ülő Szabó Szabolcs két hete írásban tudakolta Szijjártó Pétertől, hogy „Mi a kormány valódi szándéka a CEU magyarországi működésével kapcsolatban?”

Két konkrét kérdést is feltett:

Altusz Kristóf, külügyi helyettes államtitkár hivatalos beszámolójában miként értékelte a CEU amerikai oktatási helyszínén, a New York állambeli Bard College-ban tartott megbeszéléséket? A New York állambeli Oktatási Hivatal képviselőivel valamint a CEU vezetőségével milyen további lépésekről döntöttek?



Mi az oka annak, hogy a magyar kormány még mindig nem írta alá azt a 2017 szeptemberében New York állammal közösen véglegesített megállapodás-tervezetet, amely alapján a CEU Budapesten folytathatná tevékenységét? Mikorra tervezik ennek az okiratnak a véglegesítését, aláírását?



Két hét várakozás után válaszolt Szijjártó nevében Magyar Levente államtitkár, de egyik konkrét kérdésre sem bírt mondani semmit. A sorosozáson túl a válasz leginkább érdemi része ez:

„A miniszterelnöki megbízott valóban járt az Egyesült Államokban, és arról tájékozódott, hogy a CEU működése megfelel-e a magyar szabályoknak.”



Az egyetem korábban azt közölte, hogy „maradéktalanul teljesíti a lex CEU amerikai oktatási tevékenységet előíró feltételét”, és szerintük a helyzet rendezéséhez semmi más nem hiányzik, mint hogy a magyar kormány aláírja a 2017 szeptemberében New York állammal közösen véglegesített megállapodástervezetet.



Michael Ignatieff, a CEU rektora május közepén azt mondta, hogy ha nyárig nincs megállapodás, az egyetemnek Bécsbe kell költöznie.