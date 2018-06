Azért van Tompánál Magyarország két legnagyobb forgalmú boltja, mert Szerbiából átjárnak áfamentesen vásárolni

A G7 írta meg, hogy Magyarország talán két legnagyobb forgalmú kiskereskedelmi üzlete közvetlenül egymás mellett áll Tompa külterületén, a szerb határtól kb. 100 méterre: a 7,1 milliárd forintos szupermarketet a Határ Diszkont Kft. üzemelteti (címe: Alsósáskalapos 18/A), a 6,9 milliárdosat pedig a Tompaker Kft. (címe: Alsósáskalapos 24). Ez az összeg legalább ötszöröse a jól menő diszkontláncok egy boltra jutó forgalmának.

A lap megfejtette, ez hogy jöhetett össze: a határ szerb oldalán élők rendszeresen átjárnak a két magyar boltba nagybevásárlásra, a magyar szabályok szerint ugyanis egy külföldi vissza tudja igényelni a 27 százalékos Európa-rekorder áfát, ha összesen 175 eurónál többet költ egyszerre. Ez idén 54 425 forint, mert a tavaly októberi árfolyammal kell számolni. A magyar élelmiszerboltokban a kosárérték a felmérések alapján tavaly 8-12 ezer forint lehetett, tehát ennek kb. az ötszörösét kell egyszerre elkölteni, hogy az áfát visszaigényelhessék.

Ha egy szerb lakhelyű ember vásárol, tőle nem lehet elkérni az áfát, mert ő nem alanya a magyar áfatörvénynek. A lakhely számít, nem az állampolgárság, márpedig a szerb oldalon sok kettős állampolgár lakik.

A lapnak egy Szerbiában élő magyar azt mondta, régebben Szerbiában olcsóbb volt az élelmiszer, de mára kb. kiegyenlítődtek az árak, viszont egy itteni szuper- vagy hipermarketben nagyobb a választék, így megéri átjönni vásárolni.



Ez csalásra is ad lehetőséget: a Magyarországon áfa nélkül megvett termékeket Szerbiában magánszemélyként elég nagy haszonnal el is lehet adni, ha a hatóságok nem figyelnek fel rá. Egy bruttó 100 ezer forintos laptop például így csak 79 ezer forint, amit otthon online akár 95 ezer forintnyi dínárért is elpostázhat. A lap olvasói szerint például a szabadkai piac tömve van a tompai diszkontokból származó árukkal. (G7)