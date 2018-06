Fantasztikus pályaművek érkeztek Magyarország új logójára és szlogenjére

Másfélmillió forint a fődíj azon a nyílt pályázaton, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség hirdetett meg az új országlogó és - szlogen megtervezésére. Ritka alkalom, hogy te vagy én elvileg egyenlő esélyekkel versenyezzünk igazi profikkal, jó is lett a népi felhozatal. Itt van pár kedvencünk és az összes különdíjas, akik egyelőre nem pénzt kapnak, hanem a 444 őszinte elismerését.

Kezdjük a legjobbal! Pásti Emese pályamunkája tökéletesen illusztrálja, miért érdemes nyitott, lakossági logópályázatot rendezni. Pásti műve abszolúte egyedi és vizuálisan lehengerlő, konkrétan olyan, mint egy minőségi kortárs festmény, amit ki nem szúrnál mint kakukktojást egy szentendrei vicces avantgárd kiállításon:

Ha pedig elolvasod hozzá az indokolást, olyan összművészeti élményben lesz részed, ami során tankönyvbe illően tanulod meg, hogyan működik szürrealista módszer, vagyis a tudatalatti kiárasztása, a gyakorlatban:

"Magyarország legnagyobb része síkság, dombság, ahol többnyire meleg az idő. Meleg

időben pedig lépten-nyomon pipacsokba botlunk, s engem a látványuk annyira emlékeztet a nemzeti színekre. A gazdag talaj alatt pedig megannyi forrás, gyógyvíz biztosítja egészségünket. Mindez Európa közepén, Európa szívében. Mintha a pipacs is egy kis szívet szimbolizálna, egy kis vidámságot, élénk, magyar jókedvet. Ráadásul, amikor a salátáim közül kigyomlált pipacs szirmai közé néztem: mit láttam? A bibéje szakasztott víztoronyra emlékeztetett. Ráadásul egy harmatcsepp is gyöngyözött benne, mely teljessé tette a szimbólumot: Itthon minden apróságban van valami nagy érték. S megszületett a logó és a szlogen ötlete. "



Pásti munkáját érdemes volt hosszabban magyarázni, Salamon Istvánét viszont felesleges lenne. Ami perfekt, az nem igényel szavakat:

Egy logópályázat elvileg nem az öncsonkító őszinteség terepe, hanem inkább az erőteljes polírozásé. Éppen azért érdemelt Őszinteségi Érdemérmet + Arany Ágytálat Szűcs Zoltán szlogenje, aminek az igazságtartalmát bárki igazolhatja, aki járt életében kórházban Magyarországon:

Az ilyen népi logópályzatokban az a fantasztikus, hogy a művek néha olyan kérdésekre is válaszolnak, amiket magunktól fel sem mertünk volna tenni. Farkas László Hungary is waiting című műve például arra, hogy mi történt volna, ha az SZDSZ stabil kormányzó párttá válik Magyarországon:



A rengeteg bor és forrásvíz között valóságos felüdülést jelentett Dr Domboróczky Zoltán macskás logópárja. Nehéz eldönteni, a kettő közül melyik verzió az erősebb, én hangyányit az első felé hajlanék, amin a Magyar Macskát a hirhedt kínai "fejre vizet csepegtetős" módszerrel kínozzák, finoman figyelmeztetve a Keleti Nyitás veszélyeire:



Szabó Zoltánnak nem adunk különdíjat, neki megpróbálunk jegyet szerezni a Történelemtanárok Egyesületének valamelyik ismeretterjesztő előadására:

Jó hírünk van Wald Renátának! A Legjobb Gyerekrajz különdíja mellett elnyerte a Vásárhelyi Pál Társaság oklevelét ezzel a mélyen vízügyi megközelítésű, lényegében hibátlan tervével:

A szürrealista kategória bajnokságát Fahssi Soraya nyerte a tudatalattiból előtörő szlogen és a pálinkába áztatott veréb mesteri egymás mellé illesztésével:



Hogy mennyire nem véletlenül kicsúszott eredményről van szó, azt jól mutatja a Mester másik szürrealista remekműve, a Magyarország Mint Horrorbohóc:

A Begombázott Logopédusok Különdíját Hegyi Béla nyerte el, aki a saját betűtípusra alapozott országlogójának középpontjára egy tacskószerűen megnyújtott R-t állított, merthogy az R betű és hang Magyaroszág nevének számos idegenyelvű verziójában szerepel:



Egyszerre kapta meg a Leggazdagabb Szimbolika és a Legjobb Szabadkézi Logó különdíját Eck Bence versenyműve, amiben a leginkább a villás péniszű ördögkecske motívumát csodáltam - a korona alsó szegélyén körbefutó szimbólumok sorában a vízcsepp és a szőlőfürt között látható - míg ki nem derült, hogy az egy mikroszkóp.



A Legőszintébb Magyar Különdíját tőlünk Boér László a remek "Ezer arcú pihenés" szlogenért, illetve azért kapta, mert a logóterve az ezer arc egyikét emeli ki, azt viszont határozottan:



Ezen a versenyen igazi sztárok születtek: Boér László nyerte el ugyanis a Biológiailag Legszabatosabb Szlogen díját is, mivel a kávé belőlünk is azonnali, elnyomhatalan vizelési ingert vált ki:

Elismerő kalapbiccentéssel hódolunk annak a versenyzőnek, az Artificial Groupnak, aki az összes magyar szó közül azt érezte a leginkább külföldibarátnak, könnyen kimondhatónak és szlogenre termettnek, hogy "egészségedre".



Ezzel ide is kanyarodtunk a Szlogenbajnoksághoz.

A szlogen esetében nyilvánvaló volt, hogy rövid, frappáns és lehetőleg angol nyelvű megoldást vár a kiíró, teljesen érthető módon, hiszen ez a logó-szlogen páros kifejezetten a külföldiek idecsábítását szolgálja. Így eleve különdíjat adunk az összes olyan versenyzőnek - kábé a teljes mezőny felének - akik magyar nyelvű szlogennel pályáztak. A Legmagyarabb díját pedig ki más kaphatná, mint Hegedüs Alex Koppány ezzel:

Bár nem sokkal maradt el tőle Lampert János munkája sem:

További Remek Szolgen Különdíjakat vehet át

Baksa Balázs - The angel on the water, A hősök tere,

Balkay László - Hungary as we do it...

Bársonyosiné Dobosi Nóra - Travel makes you happy!

és Bencze Zoltán - Swimming to life

És végül a Humor Haroldok

Eléggé el nem ítélhető módon voltak olyanok, akik a pályázat komolyságát megcsúfolva szándékosan viccelődtek. Fura műfaj ez, ráadásul kifejezetten nehéz is, de ezt is lehet jól csinálni, mutatta meg Henning Tünde mind képben:

mind szövegben:



Illetve a beszélő nevű Witzig Miklós szintén mind képben, mind szövegben:

És ez még mind csak ízelítő volt, itt az Aranylink, kattintgasd végig és találd meg a Te Személyes Magyarország-Logódat!