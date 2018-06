Az Európai Bizottság vizsgálni fogja a Stop Soros-törvénycsomagot

Ahogy minden esetben, az Európai Bizottság most is meg fogja vizsgálni, hogy a magyar parlament által szerdán elfogadott új törvénycsomag összhangban van-e az uniós szabályozással, és figyelembe fogja venni a Velencei Bizottság várható véleményét is – közölte Christian Wigand, az uniós bizottság egyik szóvivője a testület szokásos déli sajtótájékoztatóján Brüsszelben.

A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva elmondta: az értékelés eredménye alapján a bizottság szükség esetén megteszi az indokolt lépéseket. Azt mondta, a bizottság „nem aggodalom nélkül követi figyelemmel” azokat a javaslatokat, amikről az Országgyűlés szavazott. „Nem fordíthatunk hátat közös értékeinknek, alapelveinknek, amikre Európa épült” – mondta a szóvivő.

A hajléktalanokat érintő, szerdán az alaptörvénybe foglalt szabályozásról azt mondta, minden EU-tagállam, köztük Magyarország is elkötelezte magát amellett, hogy menedéket és segítséget nyújtson a hajléktalanoknak a társadalmi integrációjuk előmozdítása érdekében. Ennek az alapelvnek kell sorvezetőül szolgálnia minden tagországnak. Az Európai Bizottság uniós programokon keresztül, a szociális alapok keretében támogatja a hajléktalanok fedélhez jutását – mondta.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Fidesz-KDNP és a Jobbik az Országgyűlés szerdai ülésén fogadta el a „Stop Soros”-törvénycsomagot, illetve az Alaptörvény hajléktalanságot is érintő 7. módosítását. Az előbbi alapján büntető törvénykönyvi tényállás lesz az illegális bevándorlás elősegítése és támogatása, az utóbbi értelmében az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. (MTI)