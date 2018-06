Banksy tagadja, hogy ő festette volna a vonatos Orbánt a Dob utca sarkára

Reggel jelent meg egy Banksy aláírással ellátott graffiti a Dob és a Rumbach Sebestyén utca sarkán 7. kerületben. A képen Orbán Viktor szerepel, amint - valószínűleg a felcsúti kisvasutat evokálva - a Thomas a gőzmozdony című mese címszereplőjén ül.

Az Index egyik olvasója, majd maga az Index is rákérdezett Banksy hivatalos ímélcímén, hogy ő készítette-e a képet. A válasz pedig ez volt:

„This is not by Banksy. It is the work of an imposter.”