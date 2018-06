Fingó unikornis ellopásával vádolják Elon Muskot

A Tesla főnöke állítólag lenyúlt egy képet, és ehhez nem kért engedélyt, és nem is fizetett érte - írja a BBC. Elon Musk tavaly tweetelt ki egy bögrét, egy bizonyos Tom Edwards alkotását, ezen látható a most vitatott unikornis, illetve most már a Tesla promóciós anyagaiban is - erre felejtett el felhatalmazást kérni Musk. Most azt állítja, kétszer is felajánlotta, hogy fizet érte, és egy kicsit érthetetlen módon arról posztolt, hogy ő tényleg fizetne a műalkotásért, amit valójában nem is akar.

2017 februárjában posztolta Musk először a bögrét, ezen az unikornis a szellentésével lehel életet egy elektromos autóba. Most, hogy a művész lányának köszönhetően kiderült a nyúlás, Musk elnézést kért arrogáns és lekezelő tweetekkel kezeli a helyzetet.