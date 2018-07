Kamuhányásokkal húznak ki tízezreket az utasokból a csaló Uber-sofőrök

Régen, ha egy taxis át akarta verni az utasát, akkor vagy nem kapcsolt órát, és az út végén mondott egy pofátlanul magas összeget, vagy alapból emelt díjjal kattogott a taxióra. Ez azonban már a 21. Század, egyes Uber-sofőrök Amerikában pedig új módszert találtak ki a utasok lehúzására:



a kamuhányást.

A technika lényege, hogy a csaló sofőr hamisan azt a látszot kelti, hogy az utas összehányta az autóját. Ehhez annyit kell tennie, hogy jelez az Uber-rendszerén keresztül a központnak, hogy az utas összepiszkította az autóját, beküld egy kamufotót a hányásról, a cég pedig a rendszeren keresztül kiszabja az utasnak a bírságot, amelyet levonnak tőle.

Egy az utastérben kiömlött ital 20 dollárba kerül, egy szolidabb hányás 40 és 80 dollár között van, de ha az utas “jelentős kárt” okoz, akkor a büntetés akár a 150 dollárt is elérheti. Ez átszámítva 42 ezer forint.

Hasonló esetekről számol be a riportjában a Miami Herald, volt olyan utas, akitől 300 dollárt szedtek ki így. Sőt, egy hasonló kamubírságnak akár olyan következménye is lehet, hogy az utast kizárják az Uber-rendszeréből, ilyenre is volt példa.

A Business Insidernek az Uber szóvivője azt mondta, hogy a cég szabályzata nem engedélyezi az ilyesfajta csalást, folyamatosan fejlesztik a hasonló károk bejelentésére szolgáló rendszerüket, és minden esetben megteszik a szükséges lépéseket, amikor hasonló csalás a tudomásukra jut. Pontos számot ugyan nem tudtak mondani, de az Uber hangsúlyozta, hogy a bírságok többsége legitim, és ha egy sofőrt csaláson kapnak, kirúgják. Arra bátorítják az utasokat, hogy ha csalást tapasztalnak, jelezzék azonnal. (Business Insider)