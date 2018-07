Szavazhatnak az utasok, melyik kajákat tiltanák ki a bécsi metróról

A bécsi közlekedési társaság a szavazást tart az utasok között arról, melyik ételeket kellene kitiltani a 6-os metró vonaláról. A Wiener Linien honlapján választani lehet, hogy csak az olyan büdös ételeket száműzzék, mint a kebab, a tonhalas pizza, a húskenyeres szendvics és a hamburger, vagy ne finomkodjanak, és tiltsák ki egyből a fagyit, a salátát és szusit is. De lehet szavazni az általános kajatilalomról, és arról is, hogy ezt a többi vonalra is kiterjesszék-e.

A társaság szerint egyre több utas jelezte, hogy zavarják az üléseken maradt ételmaradékok és az utasteret belengő kajaszag.



Ezért szeptembertől kísérleti jelleggel az U6-os vonalán betiltják az erős illatú ételeket.

Mivel a társaság szerint az átlagos utazási idő a metróvonalakon 10 perc, úgy érzik, elvárható, hogy ezalatt mindenki fogja vissza magát. Úgy számolnak, hogy a kajatilalomnak köszönhetően a kocsik takarítási költségei is csökkenni fognak.

De vannak, akiknek pont a kajaszagtól volt teljes az utazási élmény, ők augusztus 31-re egy utolsó nagy dönerezést szerveznek az U6-ra. Eddig több mint 1500-an igazoltak vissza. (Die Presse)