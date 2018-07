Nem engedte elválni férjétől a boldogtalan asszonyt a brit legfelsőbb bíróság

Tini Owens 2015 óta próbál elválni férjétől, Hughtól, akivel 1978 óta házasok. A hatvanas évei végén járó asszony szerint megromlott a kapcsolatuk 80-as éveiben járó férjével, boldogtalan a kapcsolatban, amiben már nincs szerelem.

Ez a brit törvények szerint kevés a váláshoz, az archaikus családjogi törvény szerint a válást, amennyiben nem közös megegyezéssel történik, csak akkor lehet kimondani, ha egyértelműen bebizonyosodik a kapcsolat megromlása, és az, hogy ez a másik fél hibájából történt.

A legfelsőbb bíróság május végén meghozott ítélete szerint Tini Owensnek ezt nem sikerült bizonyítania.

A nő szerint férje "ésszerűtlenül" viselkedett. Férje vitatta ezt, szerinte ha egyáltalán megromlott a kapcsolatuk, az a nő hibája, mert biztos viszonya volt, vagy "unatkozik".

Az ítéletet nem jó szívvel hozták a bírák. Lord Wilson szerint ő és kollégái vonakodva hozták meg ítéletüket, de szerinte a törvény megváltoztatása a parlament dolga. Ugyanerre hivatkozott kollégája, Lady Hale is, aki szerint az ügy zavarba ejtő és problémákat vet fel.

Mint mondták, a parlament által hozott törvény az, ami szerint egy "szörnyen boldogtalan házasság" nem elégséges indok a válás kimondására.

Tini Owens így most nem válhat el férjétől, de ha még két évig külön él tőle, akkor már nem kell bizonyítania boldogtalanságát. A hatályos szabályozás szerint öt évnyi különélés után közös megegyezés nélkül is kimondható a válás. (Via The Guardian)