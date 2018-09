Ismeretlen ausztrál verte ki Federert a US Openről

A US Open idei legnagyobb meglepetését okozta hétfő este a nemzetközi teniszéletben alig ismert ausztrál John Millman, miután négy szettben legyőzte az ötszörös tornagyőztes svájci Roger Federert, és bejutott a negyeddöntőbe.

Roger Federer gratulál John Millmannek Fotó: Alex Pantling/AFP

A 29 éves játékos még csak nem is volt kiemelt a torna előtt, úgy találkozott a 37 éves, húszszoros Grand Slam-győztes Federerrel a legjobb 16 között.

Millman már a meccs előtt is karrierje legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy először bejutott egy nagy torna negyedik fordulójába, most sikerült még ezt is überelnie. Ezt megelőzően még csak nem is játszott meccset a New York-i Arthur Ashe stadionban.

Szemben vele, Federer - aki az idei tornán eddig még csak szettet sem veszített - az elmúlt 13 kiírásból 12-szer bejutott a legjobb nyolc közé, az ideihez hasonló csúfság legutóbb 2013-ban esett meg vele, amikor a spanyol Tommy Robredo búcsúztatta.

Még csak nem is úgy indult a meccs, hogy meglepetés lesz belőle: a 2. helyen kiemelt svájci 6-3-ra lehozta az első játszmát, de aztán 7-5-re, majd rövidítésben 7-6-ra elbukta a következő kettőt, és hiába adogathatott az 5-2-ért a negyedikben, ellenfele visszabrékelte, és végül újabb rövidítéssel lezárta a meccset.

Millman a legjobb nyolc között a 6. helyen kiemelt Novak Djokovic ellen játszik majd.