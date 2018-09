A Rudas fürdőből hosszú hónapokig folyt szennyvíz a Dunába, és bár a hibát elvileg májusban kijavították, azóta is tovább szennyezik a folyót tamponokkal és ürülékkel

Ha nem járnák lelkes horgászok a budapesti Duna-partot, a Rudas fürdő talán időtlen időkig tiszítatlanul eregetné a vécéiben lehúzott gusztustalan kommunális szennyvizét a folyóba. De még így is ezt teszik egyelőre.

A sztori azzal kezdődött, hogy még 2017. decemberében sokkoló fotókat és videókat posztoltak ki egy budapesti pecásokat tömörítő zárt fb-csoportba. A felvételeken az volt látható, hogy a Rudas fürdő dunai befolyóján - ahol elvileg a használt, alapvetően tiszta medencevizet engedhetnék a folyóba - ürüléket, vécépapírokat, tamponokat és betéteket tartalmazó kommunális szenny ömlik kifelé.

Az egyik horgász, D.L. hivatalos bejelentést tett az illetékes hatóságnál, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága majd a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig azonnal vizsgálódni is kezdett. A gyorsan reagáló katasztrófavédelmisek 2017. december 28-án - figyelj a dátumra, hiszen ilyenkor már lényegében senki sem hajlandó dolgozni Magyarországon - helyszíni szemlét tartottak, ahol megállapították, hogy a bejelentés igazat állított, és a Rudas egy vezetéken át tényleg szennyvizet enged a Dunába. A Rudas elismerte, hogy a vezeték a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt tulajdona, és azon át - elvileg - tiszta medencevíz távozik a Dunába. (Az átemelőt magas dunai vízállás esetén a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) üzemelteti.)

A kutakodás ezzel nem állt le, és egy január 11-ei újabb szemlén egy búvár szakértő meg is állapította a hiba okát: a gyűjtővezeték felújításakor egy aknát tévedésből nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra a gyógyfürdőben. Az FCSM-mel történt hármas egyeztetés után a hatóság kimondta: a problémát 2018. május 1-ig rendezik.

A 444-nél ezután jelentkeztek a téma iránt érdeklődő horgászok azzal, hogy hiába kaptak értesítést a május 1-i dátumról, a megadott határidő után továbbra is láttak szennyvizet a befolyónál. Erről egy rakás fotót és videót is küldtek nekem. ezeken használt vécépapír, intim betétek, és kéztörlő kendők folytak be a Dunába. Ezek után körbekérdeztem az érintett cégeknél.

A BGYH azt válaszolta, hogy az elrendelt javításokat ők a májusi határidőig megcsináltatták és azóta sehonnan nem kaptak jelzést arról, hogy szennyeznék a folyót.

Márpedig a szenny jelenléte a válasz ellenére egyértelműnek tűnt.

A Csatornázási Művek azonban szerencsére komolyan vette a 444-től érkező jelzést és a továbbított képi bizonyítékokat, ezért újabb vizsgálatot rendeltek el. (Ami engem elemien meglepett, mert újságíróként ilyen aktív hozzállást eddig nem sokszor tapasztaltam állami-önkormányzati szervekről.) Ennek az eredményéről augusztus elején kaptam levelet tőlük. Ami, miután nyitásként leszögezte, hogy a BGYH a korábban feltárt hibát az állításának megfelően tényleg megoldotta május 1-ig, így folytatódott:

"A BGYH - az újabb olvasói jelzések hatására történő újságírói megkeresésig - abban a tudatban volt, hogy a fürdő szennyvízkibocsátása az előírásoknak megfelelő. Sajnos azonban a fürdő belső csatornarendszerének újabb átfogó vizsgálata során kiderült, hogy egy másik vizesblokk használt vize még mindig nem a megfelelő csatornán keresztül távozik. Ez a korábbihoz képest ugyan elenyésző mennyiség és a medencevizekkel keveredve, többszörös hígítással érkezik az élővízbe, de természetesen a BGYH haladéktalanul intézkedik az újabb probléma mielőbbi megoldására."



Vagyis a pecások jól látták a továbbra is az élővízbe kerülő intim betéteket és társaikat.

Az FCSM nemcsak a fürdőn belüli csatornaszakaszt vizsgálta át:

"A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) Zrt. közcsatorna-vizsgálata szintén megerősítette, azt a tényt, hogy a korábbi beavatkozások ellenére, még mindig érkezik a Rudas fürdőből szennyvíz az élővízbe. Az FCSM mintát vett a dunai kiömlőből, annak érdekében, hogy bevizsgálja a folyóba érkező szennyvíz meghaladja-e az előírt határértékeket."

Szerencsére az is kiderült, hogy a csordogáló vécétartalom undorítóan néz ki, de legalább nem veszélyes:

"A laboreredmények szerint a Rudas fürdőből a Dunába vezetett víz minősége messzemenően kielégíti az élővízbe vezethetőség követelményeit, a szennyezőanyagok koncentrációja minden paraméter tekintetében a 28/2004 (XII.25.) KvVM 2.sz.melléklet szerinti élővizes bebocsáthatósági határérték alatti."



De ennyi szennyvíz is túl sok a Dunában:

"Ettől függetlenül az FCSM ismételten írásban kéri a BGYH-t a szennyvíz élővízbe

történő bevezetésének megszüntetésére. A további szennyező forrás felderítéséhez és

a műszaki megoldás kidolgozásához az FCSM - lehetőségeihez mérten - szakmai

segítségnyújtást ajánl fel."



Ez történt tehát augusztus elején, de a 444 tudomása és az ott horgászók által elküldött képek szerint a gyógyfürdő azóta sem tudta műszakilag megoldani a folyóba ürített vizesblokk ügyét.

Egy érintett pecás így írta le a jelenlegi helyzetet:

"Talán annyi változás volt augusztusban, hogy ( ne haragudj a kifejezésért, de nem tudom szebben leírni ) egybefüggő fekálikadarabokat már nem lehet látni - legalábbis én nem láttam -, de a tamponok, és a nedves törlőkendők - ha nem is ugyanolyan mennyiségben - ugyanúgy ömlenek a Dunába."



Ő utoljára tegnap, vagyis vasárnap nézte meg, mi a helyzet, és ezúttal is az élő folyóba vitorlázó vécépapírokat fényképezett le.

Az ügyben persze újra megkerestem a gyógyfürdőt is, azzal, hogy mikorra lesznek képesek megoldani a helyzetet. Amint válaszolnak, frissítem az anyagot.



Az eset nem érdektelen vonása az sem, hogy amikor a pecások tavaly télen kiszúrták a dolgot, a fürdő mennyi ideje eregette már a szennyét a folyóba, de ezt még nem sikerült kiderítenem.