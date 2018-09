Palkovics László megkapta a Corvinust

Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, az intézmény új működési modelljének előkészítése céljából - derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.



A fenntartói jogok átruházást Palkovics Lászlónak, valamint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek és Varga Mihály pénzügyminiszternek kell intéznie.

A határozat szerint Palkovics Lászlónak, Varga Mihálynak, valamint Bártfai-Mager Andreának, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek az év végéig fel kell mérnie az egyetem által az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási szerződéseket, javaslatot kell készíteniük a kötelezettségek állami kiváltására, illetve a kötelezettségekhez társuló állami garanciavállalás, támogatás további biztosítására.

Egy másik kormányhatározatban pedig Palkovics Lászlót 2020. augusztus 31-ig a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztosnak nevezik ki. Többek között feledata lesz az is, hogy fejlessze a Debreceni Egyetem műszaki képzési profilját és a szakképzést, és emellett koordinálja a debreceni önkormányzat fejlesztési koncepciójának kormányzati támogatását. A BMW július végén jelentette be, hogy gyárat épít Debrecenben. (via MTI)