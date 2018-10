Orosz befolyás alá került egy magyar cég, és most újabb munkát kaphat Paks2 körül

Újabb megbízást kaphat a Paks2 beruházásban egy olyan magyar autókölcsönző cég, amely nemrég orosz befolyás alá került. Korábban a 24.hu írta meg, hogy az egyik nagy orosz bank kontrollja alatt lévő Mercarius Kft.-vel kötött nagyértékű szerződést a Paks II. Zrt., amely a magyar állam oldaláról vesz részt a beruházásban. Most a teljes nagyberuházás irányításával megbízott orosz állami atomvállalat, a Roszatom tervez leszerződni a Mercariusszal.



A Mercarius egy jelzálog eredményeként került orosz ellenőrzés alá. A cég tulajdonosai ugyanis tavaly úgy vettek fel hitelt az orosz állam tulajdonában álló Sberbanktól, hogy az üzletrészükre jelzálogot jegyeztek be. A bank ezért cserébe belelát a cég belső működésébe és a szerződéseibe is.

A Mercarius Kft. egyik tulajdonosa is kötődik orosz üzleti körökhöz. Szűcs László ugyanis a korábban részben orosz érdekeltségű gázkereskedőnél, a MET-csoportnál töltött be vezető pozíciókat.

A Mercarius Kft.-től többek között megkérdeztük, hogy megtörtént-e már a szerződéskötés az oroszokkal. A cég megkeresésünkre azt írta, hogy a kérdéseink üzletileg érzékeny területeket érintenek, illetve magánjellegű adatokra vonatkoznak, ezért azokra nem kívánnak válaszolni. A Sberbank banktitokra hivatkozva nem válaszolt, a Roszatom pedig nem reagált a megkeresésünkre.

Jó kapcsolatok

A Roszatom honlapján augusztus elején megjelent dokumentum szerint az orosz vállalat úgynevezett szerződéskötést megelőző tárgyalásokat folytat a Mercarius Flottakezelő Kft.-vel. Eszerint a magyar céggel 85 millió forint értékben kötnének „gépjárművek hosszú távú bérletéről” szóló szerződést. A tizenkét darabos személyautókból és kisbuszokból álló flottát 3,5 éven keresztül használná a Roszatom magyarországi fióktelepe.

Az oroszok által még májusban kiírt tenderre egyedül a Mercarius Kft. adott be ajánlatot. A cég a munkáért pont akkora összeget ajánlott, mint amennyit a Roszatom előzetesen maximális értékként meghatározott. Általában a jelentkezők a maximális ár alá szoktak menni, a Mercarius esetében azonban ez az összeg nem változott a későbbi, szerződéskötést megelőző tárgyalások során sem.

A Mercarius már több mint húsz éve működik, de 2010 után több lépésben megváltozott a tulajdonosi háttere. A SCF Partners Hungary Kft. 2011-ben még csak 40 százalékos részesedést szerzett az autókölcsönzőben, 2016-ra azonban már teljesen kivásárolta a cég alapító tulajdonosát. Az SCF Partners Hungary Kft.-nek három magánszemély a tulajdonosa, közülük Szűcs László rendelkezik komolyabb üzleti tapasztalattal.

Szűcs a LinkedIn profilja szerint korábban annál a gázkereskedő MET-csoportnál töltött be vezető pozíciókat, amely az elmúlt évek egyik legellentmondásosabb állami kötődésű üzletét bonyolította le. A magyar kormány és intézményei 2011-től kezdve egy döntéssorozattal lehetővé tették, hogy a MET hatalmas üzletet csinálhasson (erről részletek a 444 korábbi cikkében találhatók).

Ebben az időszakban a MET-csoportban a legnagyobb tulajdonos a Mol volt, de mellette feltűnt még a Csányi Sándorral üzleti kapcsolatban álló Nagy György nevű üzletember, valamint az Orbán Viktorral jó személyes viszonyt ápoló Garancsi István is. Rajtuk kívül a MET-ben már 2009-ben megjelent egy orosz kötődésű offshore cég tulajdonosként, majd később a tulajdonosok közé bekerült egy orosz magánszemély is. A MET-üzletben ugyan hivatalosan nem jelent meg az orosz állam, de korábbi kormányzati tisztviselők és energiapiacon jártas szakértők szerint nyilvánvaló, hogy Moszkva is részese volt a történetnek (erről részletek ebben a korábbi cikkünkben).

Orosz jelzálog

A Mercarius Kft. 2015 decemberétől kezdődően több állami tendert is megnyert. A Mercariust is a tagjai között tudó Magyar Lízingszövetség a honlapján azt írja a nemzetközi versenytársakhoz képest „kis-közepes szereplőnek” számító cégről, hogy a „legjelentősebb vevői az energia,- olaj-és gázipar, gyógyszeripar, információ technológiai iparági szereplők, ezen belül is az utóbbi években súlyponteltolódás figyelhető meg az államháztartási szféra irányába.”

A Mercarius neve azt követően bukkant fel a hírekben, hogy az év elején elnyerték azt a 810 millió forintos tendert is, amelyet az új blokkok létesítésével foglalkozó, magyar állami tulajdonú Paks II. Zrt. írt ki. Ekkor számolt be arról a 24.hu, hogy egy tavaly év végén bejegyzett jelzálognak köszönhetően a cég orosz befolyás alá került. A cégbíróságon fellelhető dokumentumok szerint az SCF Kft. 470 millió forintos hitelszerződést kötött a Sberbankkal, ennek fedezeteként pedig jelzálogjogot alapítottak a cégnek a Mercarius Kft.-ben lévő, közel 1,5 milliárd forintot érő üzletrészén.

A zálogszerződés szerint a törlesztés ideje alatt a bank ellenőrzést gyakorol mindkét cég felett. Az SCF Kft.-nek biztosítania kell, hogy a bank a Mercarius és az SCF gazdálkodását is ellenőrizhesse. Ennek részeként a bank belenézhet mindkét cég üzleti könyveibe, a számviteli nyilvántartásaiba, éves pénzügyi beszámolóikat pedig időben el kell elküldeniük a pénzintézetnek. A bank jóváhagyása nélkül a Mercariust eladni sem lehet. A dokumentum szerint, ha a tulajdonos nem tud fizetni a banknak - vagy egy esetleges felszámolás kezdeményezőjének -, akkor a bank értékesítés céljából birtokba veheti a Mercariust. De fizetés elmaradása esetén a bank úgy is dönthet, hogy az autókölcsönző tulajdonjogát maga szerzi meg.

A Sberbank Oroszország egyik legnagyobb bankja, az orosz jegybank a legnagyobb részvényese. A bank korábban komolyabb pénzügyi terjeszkedésbe kezdett, ennek részeként 2012-ben felvásárolták az osztrák Volksbankot, annak magyarországi hálózatával együtt. Ez a folyamat azt követően torpant meg, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió gazdasági szankciókat vetett ki Oroszországra a Krím-félsziget megszállása miatt. A Sberbankot irányító Herman Gref az 1990-es évektől Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségese.

Nem ez az első eset, hogy az oroszok befolyást szereztek egy olyan magyar cégben, amely részt vehet a paksi bővítéssel összefüggő munkákban. Korábban a Direkt36 azt mutatta be, hogy az orosz Roszatom egy éveken át tartó konfliktus során hogyan szorította ki a magyar tulajdonost a Ganz EEG nevű, atomerőművi berendezéseket gyártó vállalatból.

Az orosz atomvállalat tavaly év eleje óta írja ki a paksi bővítéssel összefüggő tendereket. Eddig összesítésünk szerint közel 90 közbeszerzést írtak ki, ezek közül ötven végződött szerződéskötéssel. Egy 22,5 millió forintos megbízást egy Csányi Sándor OTP-vezérrel baráti viszonyt ápoló ügyvéd cége nyert el. Az egyik legnagyobb tétel a turbinák beszerzéséről szóló pályázat volt, a 246 milliárd forintos munkát a General Electric magyarországi vállalata nyerte. Jelenleg pedig két olyan, összesen 40 milliárd forint értékű tender is folyamatban van, amelyre Mészáros Lőrinccel üzleti kapcsolatban álló Szíjj László cége, a Duna Aszfalt jelentkezett.

A cégadatok megismeréséhez az Opten szolgáltatását használtuk.