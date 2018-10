Orbán szerint az, amit az EU most Törökországgal csinál, az őszintétlen

Óriási dugókkal, betiltott tüntetéssel és diktátorozó molinóval, illetve Fluor szép üzenetével várta Budapest Recep Tayyip Erdogan török elnököt, aki – a 2013. februári budapesti látogatása óta először – két napra Magyarországra látogatott Orbán Viktor miniszterelnökhöz.

Fotó: Murat Kula/Anadolu Agency

Miután Áder János államfő és Orbán Viktor is beszélgetett vele, a két vezető délután öt órakor sajtótájékoztatót tartott.

Orbán a nyilvánosság előtt is köszöntötte Erdogant, majd elmondta, hogy nemcsak a NATO-tagság miatt fennálló szövetség miatt fontos a találkozásuk, hanem azért is, mert a magyar külpolitikának sok száz év óta három fővárosra kell odafigyelnie: Ankara, Moszkva és Berlin.

Fontos, hogy mindig rendezett és pozitív legyen a magyar-török kapcsolat, így rendszeres az évenkénti találkozó, amin áttekintik a két ország kapcsolatát. A két ország kapcsolata a tisztelet alapján nyugszik, Magyarország biztonsága közvetlen összefüggésben áll a török kormány stabilitásával – mondta Orbán, aki elismerését fejezte ki azért, hogy Törökország a szomszédból több millió menekültet befogadott, és maradéktalanul betartja az EU-val kötött megállapodást.

Fotó: Halász Júlia/444

Kedden fognak a török-magyar kulturális kapcsolatokról beszélni, és lesz egy gazdasági fórumuk is, így most csak a politikai együttműködésről beszélt Orbán. A miniszterelnök sikeresnek nevezte a tárgyalást.

Elmondta, hogy külön beszéltek a terrorizmus helyzetéről. Törökországban nagyobb a terrorfenyegetettség, ezért a törököknek is alapvető érdeke, hogy együttműködjenek Magyarországgal. Erről hosszan beszéltek, ahogy a katonai együttműködésről is. Orbán azt mondta, erőteljes hadiipari együttműködést szeretnének kialakítani, a modern katonaság fejlesztésében számítunk Ankarára.

A török gazdaságról azt mondta, az egyik legnagyobb a világon, és ismerjük Erdogan célkitűzéseit, miszerint a világ 10 legnagyobb gazdasága közé kívánja kormányozni Törökországot. Korábban megegyeztek, hogy a két ország kereskedelmét 5 milliárd dollár fölé emelik – 2017-ben 3 milliárd fölé ért, de az 5 milliárd még nem volt meg.

Az Eximbank nyitott egy 420 millió dolláros hitelkeretet a magyar-török együttműködés támogatására – mondta Orbán, aki kérte Erdogant, hogy bátorítsa a török befektetőket a magyarországi befektetésekben való részvételre.

Fotó: Halász Júlia/444

Erdogan arról beszélt, hogy mindenkit szeretettel üdvözöl, mindenekelőtt a meghívónak, Áder Jánosnak mondott köszönetet a meghívásért.

Elmondta, hogy a XVI. században Magyarországig jött el Gül Baba, akinek türbéjét a magyar állam segített újjáépíteni. Ez egy nagyon fontos szimbóluma a magyar-török együttműködésnek, és a törökök azt sem fogják elfelejteni sohasem, hogy az I. világháborúban a két ország együtt harcolt – mondta.

Erdogan azt mondta, 2019 tavaszán lesz Magyarországon találkozó, ahol a két ország közötti stratégiai együttműködés új területen nyerhet értelmet. Ezután a különböző területeket sorolta, amiken a két ország együttműködhetne. Említette a török légitársaság ügyét, ami Budapest és Mumbai között létesítene közvetlen járatot. „Megígértük miniszterelnök úrnak, hogy ezt megvalósítjuk” – mondta.

Erdogan is elmondta, hogy szeretnék elérni az 5 milliárd dollárt a közös befektetések terén. A török elnök elmondta, hogy elégedettek a magyar-török befektetésekkel. Azt mondta, a keddi gazdasági fórumon megvitatják majd, milyen együttműködéseket valósíthatnak meg az Eximbankkal.

Erdogan köszönetet mondott, amiért a megválasztása után jelen volt és gratulált Orbán.

Az MTVA azt kérdezte Erdogantól, hogy most Törökországban hány migráns tartózkodik, és kell-e attól tartani, hogy elindulhatnak Európa felé. A török elnök azt mondta, most 3,5 millió szíriai és 500 ezer iraki menekült van ott, illetve Afganisztánból és Pakisztánból is érkeznek folyamatosan, utóbbiakat – ha elfogják – visszaküldik a hazájukba. Erdogan azt mondta, elkezdődött a visszatelepítés, 60 ezer szíriai már visszatért Idlib központjába.

Egy török sajtómunkás Erdogant a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán megölt újságíróról kérdezte. Erdogan azt mondta, mélységesen felháborította a történet, és nem fogja annyiban hagyni, felelősnek érzi magát köztársasági elnökként, hogy az ügyet lezárják. Azt mondta, a szaúdiaknak be kell bizonyítaniuk, hogy távozott a követségről az újságíró, nem elég, hogy bemondják.

Az Origo arról kérdezte Erdogant, hogy mit gondol arról, hogy a nyugati sajtó Törökországot érő kritikái ellenére a Nyugaton élő törökök körében rendkívüli népszerűségnek örvend. Erdogan azt mondta, mindenkinek köszönetet mond, aki szavazott rájuk.

Egy újabb török sajtómunkás EU-csatlakozást érintő kérdésére Orbán azt mondta, Magyarország mindig is támogatta Törökországot, és ezután is támogatni fogja, de Európának el kéne döntenie, hogy mit is akarunk. Szerinte amit most csinálunk, az őszintétlen. Nem emlékszik olyan időszakra, amikor egy tagjelölt országnak azt mondtuk volna, hogy tárgyalni akarunk, de közben jelentős tagállamok azt mondják, hogy nem akarnak. Orbán szerint abból kell kiindulni, hogy mit akar Európa magával kezdeni: ha világméretű súlyt és szerepet akarunk, akkor Törökországgal együtt kell működni. Magyarország erős Európát akar, ehhez egy stratégiai megállapodás mindenképpen kell Törökországgal.

Fotó: Halász Júlia/444

Erdogan köszönetet mondott, és elmondta, hogy 1963 óta hitegetik Törökországot a csatlakozás ígéretével. Szerinte egyetlen tagállammal sem tettek meg hasonló kegyetlenséget. Őszintének kell lenni, ha felvesznek, ha nem, mondják meg, fölöslegesen ne fárasszanak minket – kérte a török elnök.

Ezután – mielőtt még újságíró is kérdezhetett volna – Havasi Bertalan bejelentette: a sajtótájékoztató véget ért. A gázvezetékről, amiről Orbán Putyinnal is tárgyalt, nem esett szó.