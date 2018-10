Őrült mennyiségű aranyba öltöztette Orbán Ráhelt a legújabb képén Dr Máriás

Méltó emlékművet állított a miniszterelnök urizáló lányának Dr Máriás.

Az utóbbi években a NER-korszak kulcsfiguráit is előszeretettel megfestő művész Gustav Klimt egyik legismertebb festményét, a műtörténet egyik legyakrabban poszteresített és képeslaposított alkotását, Gustav Klimt "Adele Bloch-Bauer portréja" című művét fogalmazta át Orbán Ráhelre.



Az eredeti képet a bécsi szecesszió szupersztárja egy multimilliomos bécsi zsidó bankár műgyűjtő feleségéről festette. A mester ezen a művén dolgozott a leghosszabb ideig, amiben része lehetett a bonyolult, aranylapokat és gipszet is igénylő dekoratív technikának is, bár egyes művészettörténészek a szexre is gyanakszanak.



A szakemberek máig vitatkoznak azon ugyanis, hogy a modell, aki Klimt több más képén is szerepelt, valóban a festő szeretője volt-e, de az biztos, hogy szinte minden vonatkozó képén kifejezetten erős erotikus töltettel ábrázolta őt.



Az eredeti képet a bankár-cukorgyáros férj, Ferdinand Bloch-Bauer rendelte meg 1903-ban, arra számítva, hogy azt még az év októberében ajándékba tudja adni az anyósáéknak, ám végül négy évet kellett várnia, míg elkészült.



A korabeli kritikusok egy része éppen azt vetette a szemére, ami valószínűleg pont az egyik legerősebb szándékos fogás volt a képen, miszerint a tehetős modell vizuálisan szinte felolvad az ornamentikus háttérként szolgáló aranytengerben.