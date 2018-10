Rekordsebességgel szántja be a parlament a lakástakarékokat

Az Országgyűlés kedden kivételes eljárásban megtárgyalja, majd el is fogadhatja a lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatásának megszüntetését. Az erről szóló javaslatot csak hétfőn nyújtotta be a fideszes Bánki Erik, de a kivételes eljárás miatt kedden már zárószavazást is tartanak róla, így a törvény estére már Áder János asztalára várhatja az aláírást.

A hírre az ügyfelek megrohamozták a lakástakarékokkal foglalkozó fiókokat, hogy még az utolsó pillanatban meg tudják csípni a 30 százalékos állami támogatást, mivel a már megkötött szerződéseket a módosítás elvileg nem érinti. Ezért várhatóan kedden is nagy lesz a roham.

Az ülésnap reggel 8 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyeket a lakás-takarékpénztárakról szóló javaslat összevont vitája követ. Az előterjesztő Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke a javaslatot azzal indokolta: a lakás-takarékpénztárak konstrukciója nem volt kellő hatékony, és az elmúlt időszakban nem szolgálta olyan aktívan és eredményesen az otthonteremtést, mint elvárták volna, emellett pedig 2010 óta 60 milliárd forint extraprofitra tettek szert a programot működtetők és forgalmazók. Szerinte sokan szaunát és medencét építettek belőle.



Bánki Erik

Stb.

A határozathozatalok idején döntenek a Fidesz-KDNP képviselőinek arról határozati javaslatáról is, amely az Európai Parlamentben elfogadott Sargentini-jelentésre ad választ. Kocsis Máté elmondása szerint a dokumentum arra szólítaná fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarország elleni vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.

A szavazások után hat javaslat általános vitáját folytatják le. Szó lesz például a honvédség létszámkeretét emelő indítvány, valamint a székelyek és az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezések.

A képviselők szerdán a tavalyi költségvetés zárszámadását, csütörtökön pedig a jegybank 2017-es üzleti jelentését tárgyalják. Az Országgyűlés ülése október 24-én, szerdán ér véget a második héten megszokott azonnali kérdésekkel és kérdésekkel. (MTI)