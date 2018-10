A szörnyű rendszer miatt lemond a Farkasréti Általános Iskola igazgatója, döntését segélykiáltásnak szánja

A rendszer teljes csődjére, a pedagógusok reménytelen helyzetére és a diákokra nehezedő terhekre hivatkozva beadta lemondását a budapesti Farkasréti Általános Iskola intézményvezetője, Fazekas László. A lépést - mint írja -, segélykiáltásnak szánja.

A Dél-Budai Tankerületi Központ Intézményi Tanácsának címzett levelét az igazgató az iskola diákjainak és a szülőknek is elküldte. Szerdán kelt írásában a pedagógus kilenc oldalon keresztül részletezi, miért nem vállalja a következő tanévben az iskola vezetését.

„(...) sok minden megváltozott bennem, hiszen az oktatási rendszer működésképtelensége iránti félelmem csak további megerősítést nyert, és el kellett gondolkodnom, én vagyok-e az oka és tudok-e rajta változtatni, vagy oktatásirányítási rendszerhibáról van szó. Intézményvezetői tapasztalatomra alapozva jelentős rendszerhibára gyanakszom, amit helyi szinten csak csökkenteni lehet” - írja az igazgató.



Lemondásához jeligét is választott, Babits Mihály szavait idézi:

„mert vétkesek közt cinkos aki néma”.

„Lemondó levelem egy segélykiáltás a többi állami fenntartású iskoláért, pedagógusaiért és vezetőikért, de leginkább a jelenlegi és jövőbeli diákokért!” - írja Fazekas, és mielőtt rátérne az oktatási rendszer általános hibáira, előbb leírja lemondása közvetlen kiváltó okait. Az igazgató szerint úgy nem lehet rendesen dolgozni, hogy

2013 óta az állami fenntartású iskolák teljesen elvesztették önállóságukat;



a helyzet nem javult a KLIK átszervezése után sem;



a tankerületi központok hiába igyekeznek működtetői feladataikat maradéktalanul ellátni, a tankerület számára sem biztosítják a megfelelő forrásokat;



helyi szinten sem tudott megvalósulni az együttműködés az iskolai

vezetés, a Dél-Budai Tankerületi Központ és az Újbuda Önkormányzata és gazdasági társaságai között;



vezetés, a Dél-Budai Tankerületi Központ és az Újbuda Önkormányzata és gazdasági társaságai között; a pedagógusok munkaterhelése lehetetlenné teszi az eredményes munkát.



Fazekas részletesen ír arról is, miért tartja a közoktatási rendszerben az elmúlt 10 év alatt végbement negatív változások között is különösen tragikusnak azt, ami a pedagógusokkal történt. Úgy véli, hiába a hivatástudat, a rendszer olyan szinten terheli túl őket, hogy így nem lehet tanítani. Szerinte a pedagógus életpálya modell megbukott. Ír arról is, milyen problémákkal kell a vezetőknek - így neki is -szembenéznie, említi többek közt a tanárok alacsony bérét, a pedagógushiányt és a támogatás hiányát.

„Nem látszik remény arra, hogy a távozó pedagógusok helyett megfelelő szakembert tudjunk felvenni”

- írja.



Fazekas szerint a rendszer már csak azért működik valamilyen szinten, mert az intézményvezetők „utolsó erejükkel igyekeznek fenntartani a rendszert.”

Az intézményvezető három esetleírással igyekszik bemutatni, milyen agyzsibbasztó történetek eshetnek meg a jelenlegi rendszerben. Az egyik az iskola informatikai fejlesztéséről szól, és szinte felfoghatatlan. Fazekas azt írja, az iskola 2017 decemberében személyi számítógépeket, monitorokat, projektorokat és tableteket kapott a központi beszerzésből. Így- azokkal a gépekkel együtt, melyeket évekkel korábban az önkormányzattól kaptak - lehetővé vált, hogy minden tanteremben legyen projektor és egy hozzá csatlakoztatott PC-állomás.

Csakhogy.

„Július hónapra véglegesen kiderült, hogy a tankerület és az önkormányzat nem tudott megegyezni arról, hogy milyen feltételek mellett maradhatnak az önkormányzat által korábban ingyen adományozott számítógépek az iskolában. A nehezen felszerelt munkaállomásokat lebontottuk és július hónapban elszállításra került, mintegy 40 PC.”

Ezután minimum meglepő volt Molnár László, Újbuda alpolgármesterének levele:

„Tisztelt Igazgató Hölgyek/Urak! nyilatkozzanak arról, hogy a 2018/2019-es tanév informatika oktatásához, adminisztrációjához (tanári, iskolatitkári) igényelik-e, hogy az önkormányzat támogassa Önöket a számítógép ellátottságuk tekintetében.”

A kaput azonban a balul sikerült uszodafelújítás tehette be.

„Mindenképpen kihasználtnak érzem magam. Hasonlítok ahhoz a kutyához, akit otthagytak az útszélén. Mint a kutyák, úgy én is hűséges természetű, kötődő és felelősen gondolkodó vagyok, ezért nem hagytam, hogy az elődeink által megépített uszoda a felújítás után, rosszabb állapotban kerüljön átadásra, mint amilyen a felújítás előtt volt. (..) Ezt felvállalni már nem tudom! Azonnali intézkedést igényel a probléma megoldása. Itt gyermekek érdekeiről van szó! Elkeserít ez a közöny!” - írja.

A pedagógus levelét azzal zárja, hogy eléggé magára hagyottnak érzi magát attól, hogy a leveleire az esetek többségében választ sem kap, és hogy nemcsak ő van így ezzel, hanem más állami fenntartású intézmények is. Végső megállapításait pontokba is szedte, melyek röviden az alábbiak.



Fogalmam sincs, hogyan lehet forrásokhoz jutni. Nem a nagy beruházásokra gondolok, hanem az apróságokra (pad, szék). Nem tudom megtervezni, hogy ebben az évben mire akarom fordítani a bevételeinket, mert nincs hozzá elég információnk, szakemberünk. Csak a véletlenben bízhatok, hogy éppen minket fognak támogatni.

Nem tudom olyan színvonalon végezni a munkámat, ahogy a saját magammal szemben megfogalmazott elvárások szerint szeretném. Az elveimmel és a valósággal való küzdelemben teljesen felőrlődöm.

A folyamatos kudarcok aláássák - akár kimondjuk, akár nem – az amúgy is már elporladó vezető képességeimbe vetett bizalmamat és kollégáim bizalmát.



Olyan feltételek biztosításáért kell harcot folytatni, ami alanyi jogon kellene, hogy minden iskola számára biztosítva legyen!

Sorait egy József Attila idézettel zárja: „S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

Fazekas Lászlót 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Áder János köztársasági elnök a gyermekvédelem, valamint a közoktatás területén végzett kimagasló teljesítménye elismeréseként.