Világszerte kivonultak irodáikból a Google alkalmazottai, hogy így követeljenek jobb bánásmódot a cégnél dolgozó nőknek

A Google munkatársai a női munkavállalók helyzetének javításáért tiltakoztak tömegesen. Hasonló megmozdulásra még nem volt példa a vállalat történetében. A tiltakozók számos konkrét javaslatot is megfogalmaztak, többek között a szexuális visszaélések kezelésével kapcsolatban.

A Google vezérigazgatója, Sundar Pichai korábban már jelezte, hogy támogatja a munkavállalók megmozdulását, és megérti, hogy csalódottak és dühösek. Egy köremailben arról is írt, hogy elkötelezett amellett, hogy változások történjenek e téren.

A mostani felháborodást az váltotta ki, hogy kiderült, a vállalat egyik igazgatója, Andy Rubin 90 millió dolláros lelépési pénzt kapott távozásakor, annak ellenére, hogy a Google szerint is hiteles vádak merültek fel általa elkövetett szexuális visszaéléssel kapcsolatban. Az Android megalkotója tagadta a vádakat.

A közelmúltban további 48 munkatársa távozott, szexuális visszaélésekről szóló vádak miatt. Pichai elismerte, hogy a történtekről szóló New York Times cikket nehéz volt olvasnia.

A tiltakozók konkrét követelései között szerepelt, hogy a jövőben ne kerüljön be a szerződésükbe, hogy a szexuális visszaéléseket, illetve diszkiriminációt a cégen belül kell elrendezniük, és nem vihetik bíróság elé. Emellett azt várják a cégtől, hogy köteleződjön el a fizetési és előrelépési egyenlőtlenségek felszámolásában, legyen nyilvános a szexuális visszaélések feltárásról készült jelentés, legyen egy világos és mindenki számára hozzáférhető, anonim felülete a visszaélések jelentésének, és hogy a munkavállalók egy képviselője is kapjon helyet az igazgatótanácsban.

Pichai szerda este közleményt adott ki, mely szerint a munkavállalók konstruktív ötletekkel álltak elő, és most begyűjtik az ötleteket, hogy megnézzék, mit lehet ebből átfordítani cselekvéssé.

Az utóbbi időben egyre látványosabb kvázi-szakszervezeti mozgolódás indult meg a Szilícium-völgyben, még ha hasonló mértékű demonstrációra eddig nem is került sor. És a tiltakozók nem csak a nemi egyenlőtlenségek mentén szerveződnek, hanem a nem megfelelő munkakörülmények miatt is. De például Google alkalmazottai tavaly már hevesen kiálltak az ellen, hogy a cég az amerikai védelmi minisztériummal dolgozzon együtt, ahogy a kínai piacra szánt cenzúrázott kereső ellen is komoly tiltakozások vannak a vállalaton belül. (BBC)