Az ökölvívó szövetség korábbi elnöke szerint Erdei Zsolt nem tartotta be a jogszerűséget a világbajnokság rendezésénél

Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke a DIGI Sport, Reggeli Start című műsorában beszélt az Erdei Zsolt vezetése alatt kialakult helyzetről. Csötönyi szerint Erdei Zsolt megbukott vezetőként.

Csötönyi Sándor és Erdei Zsolt Fotó: Kovács Attila

A szövetség nemrég eljárást indított az augusztusban a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság költségvetési problémái miatt. Egyben megvonták Erdei Zsolt elnök és Nagy Anett főtitkár aláírási jogát, és belső vizsgálatot rendeltek el. A 840 millió forintba kerülő ifjúsági vébé költségei 348 milliós hiányt okoztak a szövetségnek, ami miatt a női válogatott nem tud részt venni a világbajnokságon.

Korábban Győr felajánlotta Erdeiéknek, hogy a város támogatásként ingyen adna helyet a rendezvénynek, de amikor a város vezetése jelezte, hogy szeretnének benne lenni a szervezésben, a tárgyalások elakadtak. A a Duna Aréna ötlete attól a Balogh Sándortól származott, aki amellett, hogy az ökölvívó-szövetség elnökségi tagja, egyben a Duna Aréna üzemeltetéséért és hasznosításáért felelős állami cég, a Bp2017. Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója is. Korábban pedig a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea férje volt.



Csötönyi most a szervezésről azt mondta, hogy gyakorlatilag nem volt szervezőbizottság, nem volt költségvetés, de Erdeinek mégsem volt veszélyérzete. A korábbi elnök megemlítette azt is, hogy voltak becstelenségek is. Szerinte a felügyelőbizottság elnöke olyan számlákról számolt be, „amikben megdöbbentő adatok voltak”.

Elmondta, hogy csak azzal 319 milliós különbség keletkezett, hogy Győr helyett Budapesten tartották meg a rendezvényt. De szerinte a baj már ott kezdődött, hogy már tavaly 44 millió forintos volt a hiány, pedig ő 133 millió forintot hagyott ott pluszban, amikor átadta az elnökséget.

Csötönyi hibának tartja azt is, hogy elnökségi döntés nélkül költötték a pénzt és a teljesítési igazolásokat olyanok írták alá, akiknek nem volt aláírási joguk.

Csötönyi beszélt arról, hogy az elnökségnek semmire sem volt befolyása, sokáig össze sem hívták az elnökségi üléseket. „Tehát ebből a szempontból a Zsolt hibát követett el, a legnagyobb hibát azzal, hogy a jogszerűséget sem tartotta be”- tette hozzá. Így egyébként arról sem volt elnökségi döntés, hogy nem Győrben lesz a világbajnokság.



Arról, hogy mik lesznek az ügy következményei, azt mondta:

„Meglehet, hogy én már börtönben lennék, ő mégiscsak egy világbajnok, másképp ítélik meg.”

Ugyanakkor nem feltételezi, hogy Erdei vagy bárki más lopott volna, csak hibás döntéseket hozott. Végül elismerte, hogy Erdei vezetőként megbukott.