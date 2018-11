CEU-s diákok üzenik a Néppártnak, hogy tartsák be ígéretüket, és állítsák meg a magyar kormányt

2016 óta tudjuk, hogy bármikor bármi megtörténhet, hát készüljünk is így. Abban azért senki se bízzon, hogy megbukik Trump, mert erre az egyre viszont tényleg matematikailag sincs esély. A republikánusoknak akkor is marad 42 szenátoruk, ha az ég is rájuk szakad.