20 percet kapnak az orosz üzenetküldő szolgáltatások, hogy azonosítsák felhasználóik személyazonosságát

Dmitrij Medvegyev miniszterelnök aláírta a törvényt, amely értelmében szigorodik az üzenetküldő szolgáltatások felhasználóinak azonosítása: a törvény hatálybalépése után a rendszerek üzemeltetői kötelesek lesznek azonosítani a felhasználóik személyazonosságát a telefonszámaik megadása révén.

Az új szabályozás értelmében az üzenetküldők felhasználóitól meg kell tagadni a szolgáltatás használatát, ha kérésre a telefonszolgáltatójuk 20 percen belül nem igazolja kilétüket. Továbbá, ha valaki megváltoztatja a profilján az információkat vagy telefonszámot vált, akkor újra igazolnia kell személyazonosságát.

A rendelkezés, mely szerint csak telefonszám alapján azonosítva lehet használni az üzenetküldő szolgáltatásokat, már január óta érvényben van Oroszországban, ugyanakkor eddig hiányoztak mögüle a szankcionáló eszközök. Most ezek is megérkeztek, az előírásoknak nem megfelelően eljáró cégek akár egymillió rubeles, azaz 4,2 millió forintos bírságot is kaphatnak. (Meduza)