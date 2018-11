Trócsányi: Gruevszki, mint minden menekült, mostantól szabadon közlekedhet

Az Echo TV-ben szorították sarokba az igazságügyi minisztert az elítélt egykori macedón miniszterelnök ügyében kedd este, de Trócsányi László felkészülten várta a kérdéseket, és elmondta, hogy Nikola Gruevszkire - aki maga közölte kedden, hogy menekültstátuszt nyert az országban - mostantól ugyanazok a szabályok és törvények vonatkoznak, mint mindenkire, aki menedékjogot élvez Magyarországon.

Gruevszki így akár útiokmányokhoz folyamodhat, szabadon közlekedhet, akár el is hagyhatja az országot, és határok között is átjárthat, mint az Európai Unióban mindenki, aki ilyen státuszt nyer valamely tagállamban. (Egyelőre nincs nemzetközi körözés kiadva Gruevszki ellen.)



A műsorvezető emlékezteti Trócsányit, hogy elsöprő politikai támadássorozat indulhat most a kormány ellen, és a biztonság kedvéért rákérdez, hogy vajon kiállja-e az indoklás a jogállamiság próbáját, a miniszter pedig megnyugtatja a nézőket, hogy ez egy hosszú procedúra, az érintett vallomást tesz, a hivatal mérlegel, mielőtt bölcs döntést hoz, és egész biztosan ez történt most is.

Hozzáfűzi a végén, hogy ugyan nem olvasta az indoklást, de nagyon nem lehet senki meglepve, hiszen fennállhat fenyegetettség: „legyünk őszinték, egy volt miniszterelnök, ha bevonul egy börtönbe, annyira nem lehet könnyű a helyzete.”