Négyezer éves termeszvárakat találtak Brazíliában

Évezredeket is túlélnek a termeszek várai: négyezer éves termeszvárakat is találtak Brazíliában brit kutatók. Az ország északkeleti részén mintegy 200 millió termeszek által épített nagy halom található egy Nagy-Britannia méretének megfelelő területen. Ezek közül több mintegy négyezer éves - számoltak be róla a tudósok a Current Biology című szaklapban.



A 2,5 méter magas és 9 méter széles halmok nem fészkek, hanem "hulladéklerakók": a termeszek máig ott tárolják a földalatti alagútrendszerük építésekor felhalmozódó földet.

"Az eltakarított föld mennyisége több mint tíz köbkilométer. Ez 4000 nagy gízai piramis térfogatának felel meg. Ez az egyik legnagyobb építmény, amelyet valaha egyetlen rovarfaj készített" - mondta Stephen Martin, a Salfordi Egyetem munkatársa.

A tudósok tizenegy termeszhalom belsejéből vettek mintákat, ezek a vizsgálatok szerint 700-3800 évesek, így ugyanolyan régiek, mint a legrégebbi ismert termeszvárak Afrikában. Roy Funch, a brazíliai Feira de Santana-i Egyetem munkatársa kiemelte: a csaknem 4000 éves termeszhalmok majdnem olyan régóta állnak, mint az egyiptomi piramisok.

Brazil termeszvár Fotó: Marcio Cabral/Biosphoto

A termeszek által lakott mintegy 230 ezer négyzetkilométert magába foglaló területen lévő termeszhalmok közül több rejtve van a Caatinga-vidék bozótosában. Csak akkor kerülnek elő, ha az aljnövényzetet elhordják, például legelőterületek kialakításakor.

"Hihetetlen, hogy még manapság is találni ilyen méretű és ilyen régi, ismeretlen biológiai csodákat, amelyek építői még mindig léteznek" - mondta Martin. A tudósok tovább kutatják a Syntermes dirus nevű lombevő termeszfajt, amely kolóniáinak pontos szerkezete még mindig ismeretlen. A régióban például sohasem sikerült felfedezni olyan kamrát, amelyben termeszkirálynő is volt. (MTI)