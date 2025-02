Soros-terv, Trump-tornádó és ha nincs szerencsénk, még virsli is lehet Orbán idei évértékelőjében

25. évértékelőjét tartja ma Orbán Viktor miniszterelnök, aki még 1999-ben honosította meg a szép hagyományt, és mindössze egyetlen alkalommal (2021-ben) hagyta ki a lehetőséget, hogy megossza a közzel vízióit.

Valójában ugyanis Orbán évértékelői az elmúlt években jócskán átalakultak: esik bennük még némi szó az előző 365 nap értékeléséről, de inkább már a jövőbe tekint, és míg korábban azért főként az országhatáron belüli dolgokra koncentrált, mostanra szemét főként a globális politikai játszmákra függeszti.

Egy dolog biztos: ami ma elhangzik, az jelöli ki a következő időszak politikai csapásirányát, érdemes lesz tehát azzal a tudattal hallgatni a miniszterelnököt, hogy amit ő kiejt a száján, azt fogja a továbbiakban szajkózni a holdudvara is, azt erősíti majd fel a Megafon és a kormánysajtó, azt posztolják majd a kormánypárti politikusok a Facebookra (bátrabban a TikTokon is próbálkozhatnak).

Három évvel ezelőtt összeszedtük Orbán 2010 és 2020 közti beszédeinek színe-javát, ebből csak néhány dolgot érdemes mai szemmel kiemelni:

2022-ben azonban nagyot fordult a világ. Egy éves kihagyással lépett színpadra a miniszterelnök, és ahogy rögvest jelezte is:

Az öröm érzését azonban felülírta a küszöbön álló országgyűlési választás sötét fellege, amiből ismét Gyurcsány (és valamilyen nehezen átélhető okból ) Bajnai Gordon rémképe lebegett felénk. Orbán nagyot ment a mozgósító évértékelőn, annyit gyurcsányozott, amennyi a csövön kifért - 12 alkalommal dobta be a Nevet -, ellenben a tényleges ellenzéki miniszterelnök-jelölt, vagyis Márki-Zay Péter nevét egyszer sem ejtette ki a száján, inkább gombaszakértőként hivatkozott rá.

Az orbáni évértékelő 2022. február 12-én hangzott el (12 nappal az orosz invázió megindulása előtt), a miniszterelnök azonban már váteszként lobogtatta a háborút, leszögezve, hogy Magyarország elsődleges érdeke a háború elkerülése. Hozzátette azért azt is:

Akkoriban a miniszterelnök még némileg szerényebben látta helyzetünket a nemzetközi politika színterén:

Ebben az évben kissé háttérbe szorult Soros György, de azért a migránshullámmal sikerült kicsit riogatni, az inflációról keveset, a családok helyzetének javulásáról és a munka világának fellendüléséről annál többet értekezett a miniszterelnök.

És az egyik legfontosabb kitétel:

És persze a legfontosabb azért mégis csak a mozgósítás volt, így is zárta beszédét Orbán:

„Barátaim, sohasem voltunk még olyan erősek, jól szervezettek és elszántak, mint most. Tűrjük fel az ingujjakat, és tegyünk pontot az ügy végére. Nyergeljetek, a kampány elkezdődött, ideje, hogy mi is kilovagoljunk. Jöttünkre ötven nap múlva, jobboldalról számítsatok!”

2023-ban viszont már megint más húrokat pengetett. A járványhíradót elfújta a szél, Gyurcsány egyszer került szóba (akkor is csak kedélyesen a mi Ferinket emlegetve), gombaszakértőről szó se esett. Ahogy Soros Györgyről sem, és a migrációs téma is jegelve lett.

A külpolitikai megfejtések viszont jóval hangsúlyosabbá váltak.

Kezdésnek például ez:

Reményeink pedig már ekkor lényegre törően megfogalmazódtak:

„Mi úgy kalkulálunk, hogy 2024-ben Amerikában újra választás lesz, republikánus barátaink duzzadó izmokkal készülnek a visszatérésre. Azt is várom, hogy a demokrácia Európában is megmutatja az erejét, a közvélemény egyre inkább békepárti lesz, tűzszünetet, béketárgyalásokat, több józanságot követel, s ha kell, új kormányokat választ majd. Nem lesz éppen sétagalopp, de a simább és kényelmesebb utak mind a háborúba vezetnek.”

A háború témája szintén elég hangsúlyos volt:

Ezzel szemben Orbán sietett azt is leszögezni:

A legfontosabb témák közt pedig megjelent a NATO-kérdés is, Orbán ekkor úgy fogalmazott:

Azonban a csodavárás mellett megjelent az elmagányosodás témája is:

A miniszterelnök hosszasan ostorozta Brüsszelt és az elavult európai országokat, akik nem állnak be a magyar mesterterv mögé, ahogy hosszan kárhoztatta az oroszok elleni szankciós politikát is.

Belügyekről szólva azonban muszáj volt kitérnie az infláció elszállására is, de persze ezt is Brüsszel nyakába varrta:

A családokat az Orbán-kormány 2022-ben a rezsicsökkentéssel védte meg a háborús inflációtól - derült még ki, és munkafronton is győzelmet hirdetett a miniszterelnök, mondván:

Eddigi évértékelős pályafutásának legnagyobb öngólját is ebben a beszédben lőtte a miniszterelnök, amikor hosszas eszmefuttatását azzal zárta:

Ehhez képest a 2024-es évértékelőt már így kellett kezdenie:

„A 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel.”

Orbánnak tavaly február 17-én, bő két héttel a kegyelmi ügy kirobbanása után kellett kiállnia közönsége elé. Annyit ígért:

A szomorkodós felvezetés után viszont Orbán gyorsan áttért egy immár magabiztosabb terepre, a globális politikára, és bele is fogott egy tartalmas eszmefuttatásba. Így kezdte:

Egymás után hangzottak el az erősebbnél erősebb mondatok:

Hogy mindezek után a miniszterelnök elárulja azt is, mint kér majd év végén a karácsonyfa alá:

„De nagyon szeretnénk, ha Donald Trump elnök visszatérne az elnöki székbe, és békét csinálna itt, Európa keleti felén. Ideje lenne egy Make America Great Again elnökségnek Amerikában. Mi magunk is készülünk egy elnökséggel. Az uniós magyar elnökségről beszélek. Make Europe Great Again! Tegyük újra naggyá Európát! MAGA ott, MEGA itt. Mága művész úr meg közöttünk.”