Egy elegáns Duna-parti lakás és romániai földek maradtak láthatatlanok Bánki Erik vagyonnyilatkozatában

Itt mindenki „üdülve lakhat” – így reklámozzák a budapesti forgatagtól távol, a Római-parton található Római Wellness Otthon lakóparkot. A „teljes összkomforttal ellátott üdülő-apartmanok” lakóinak kikapcsolódását többek közt egy fűthető külső medence, kerti grill, játszótér és fitneszterem biztosítja.

A fideszes Bánki Eriknek több éven keresztül volt itt egy 133 négyzetméteres lakása, ami sosem szerepelt a vagyonnyilatkozataiban. Annak ellenére, hogy elismerte a Direkt36-nak, hogy „félig-meddig” jelenleg is a lakóparkban él. Nem írta be a nyilatkozataiba a romániai cégein keresztül szerzett több mint 100 hektárnyi földjét, és ezeknek a cégeknek a több száz milliós köztartozásait sem.

Bánki azt mondta, azért nem tüntette fel az ingatlanokat a vagyonnyilatkozatában, mert nem személyesen ő, hanem cégei birtokolják ezeket. „A cégtulajdon és a magántulajdon két különböző dolog. Ha egy cég tulajdonában van egy ingatlan, akkor a cég tulajdonában van, és nem a magánszemély tulajdonában” – mondta a Direkt36-nak.

Bár a vagyonnyilatkozati rendszer lényege az lenne, hogy átláthatóvá tegye a képviselők vagyoni helyzetét, a szabályok nem egyértelműek. Azt például nem mondják ki egyértelműen, hogy a képviselőknek a közvetlenül a tulajdonukban lévő vagyontárgyak mellett a közvetetten – tehát például cégeiken keresztül birtokolt – vagyonukról is nyilatkozniuk kell-e. Ezt a kiskaput sok – bár ahogy korábbi példáinkból kiderül, messze nem minden - képviselő kihasználja, amivel ugyan törvényt nem sértenek, de ezzel hozzájárulnak a sok sebből vérző vagyonnyilatkozati rendszer kiüresedéséhez.





Cégek mögött ingatlanok

2015-ben az Átlátszó írta meg először, hogy Bánki egyik reklámcégét a Rómaifürdőn lévő „luxuslakóparkba” jegyezték be, egy olyan lakásban, amely a feleségének a közvetett tulajdonában áll. Bánki azonban már korábban, 2009 júliusában feltűnt a lakóparkban.

A képviselői nyilatkozatai szerint Bánkinak abban az időszakban csak szerény ingatlanvagyona volt. 2008-ban két ürömi házat tüntetett fel a nyilatkozatában: a nagyobb, 95 négyzetméteres háznak a fele, a kisebb, 47 m2-es háznak csak az ötöde volt az övé. Ráadásul a nagyobb ürömi ház el is tűnt Bánki vagyonnyilatkozatából 2009-re.

Az év nyarán azonban Bánki és felesége egy nagy tőkeemeléssel beszálltak a B6-Home Kft. nevű cégbe. Bánki és felesége összesen 96,08 millió forintot fizettek be (21,415 millió forintot készpénzben, 74,664 millió forintot azonnali átutalással) az addig mindössze 3 millió forintos törzstőkével rendelkező cégbe. A jelentős tőkeemelést az magyarázza, hogy a cég még korábban vásárolt egy új, 133 négyzetméteres lakást a Római Wellness Lakóparkban. A tőkeemelés után a korábbi tulajdonos 3 millió forintos üzletrészét is megvették, így Bánkiék lettek a cég – és így közvetve az annak tulajdonában álló lakás – tulajdonosai.

2010-ben Bánki felesége két másik lakást is szerzett ugyanennek a lakóparknak egy másik épületében. A két, 93 és 72 négyzetméteres lakás a számozásukból ítélve egymás mellett, az épület harmadik emeletén találhatók. Bánki Ágnes ezeknek a lakásoknak sem közvetlenül, hanem a 100%-os tulajdonában lévő cégeken keresztül (A231 Kft, majd B6 Rent Kft) lett a tulajdonosa.

Ebben a lakóparkban Bánkiék lakása Fotó: Direkt36

Bánkiék 2012-ben eladták a B6-Home Kft.-t (és ezzel együtt a cég tulajdonában lévő lakást). A család azonban nem távolodott el a lakóparktól: Bánki felesége a B6 Rent nevű cégén keresztül továbbra is a két másik lakás közvetett tulajdonosa maradt. Jelenleg ennek egyikébe van bejegyezve Bánki Erik két cége is, és Bánki felesége rendszeresen posztol családi képeket egy olyan lakás étkezőjéből, amely a lakóparkban található (a legfrissebb, amin Bánki is szerepel, 2016 novemberében készült).



Megkérdeztük Bánkit, hogy a vagyonnyilatkozatában nem szereplő, Wellness Lakóparki lakásban él-e. „Félig-meddig” – válaszolta a képviselő, hozzátéve, hogy hetente 2-3 napot a Mohácson és Pécsen tölt.

Azt nem lehet tudni, hogy Bánki feleségének vagyonnyilatkozatában megjelennek-e a Wellness Lakóparki ingatlanok, mivel az ő nyilatkozata nem nyilvános. Bánki legutóbbi vagyonbevallásában csak a 47 négyzetméteres ürömi ház ötödét tüntette fel. Az érvelése szerint a korábban közvetett tulajdonában lévő, rómaifürdői ingatlant nem kellett beírnia a nyilatkozatába, mivel azt egy cégen keresztül birtokolta.

Romániai földek is láthatatlanok maradtak

Mint korábban megírtunk, Bánki hasonlóan magyarázta azt is, miért nem tüntette fel a vagyonnyilatkozataiban a romániai vállalkozásain keresztül Erdélyben szerzett, több mint száz hektárnyi (kb. 160 focipályányi) földet és a romániai cégek több száz milliós köztartozásait. Bánki romániai üzleteiről ebben a cikkünkben olvashat további részleteket.

A vagyonnyilatkozatából emellett kimaradt két romániai cége is. Az egyiket Bánki egy romániai cégén keresztül birtokolta, ezért nem tüntette fel a nyilatkozatában. A másik, Apsa Real Estate Srl. nevű cégnek Bánki 2007 és 2011 között az ötven százalékos tulajdonosa. Bánki azt mondta a Direkt36-nak, hogy ez a cég nem végzett érdemi tevékenységet, így egyszerűen elfelejtette beírni a vagyonnyilatkozatába.

2016-ban az egyik magyar cégét is kifelejtette a vagyonnyilatkozatából, amit akkor a 444 vett észre. Ez a reklámcég 2017-ben úgy termelt 140,6 millió forintos bevételt, hogy egyetlen munkavállalója és honlapja sem volt.

Két másik, tanácsadással foglalkozó, és betéti társasági formában működő cégéről szintén keveset lehet tudni, hiszen azok sem rendelkeznek honlappal, és évek óta pénzügyi beszámolót sem adtak le. (Más cégformákkal ellentétben a betéti társaságok erre nem kötelezettek, amennyiben bevételi nyilvántartást vezetnek.) A két cégből összesen 55 millió forintos bevételhez jutott Bánki a 2015-ös és 2016-os bevallásai szerint.

Az egyik cég tavaly januárban végelszámolás alá került, azonban a folyamatot a cég köztartozása miatt még jelenleg sem zárták le. A cégbírósági iratokból nem derül ki, hogy mekkora tartozása volt a cégnek. Bánki a Direkt36-nak azt mondta, hogy 19 ezer forint tartozása volt, amelyet azóta rendezett a cége.