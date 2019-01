Bayer Zsolt pert vesztett, 300 ezret fizethet Hadházynak, és bocsánatot is kell kérnie

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő személyiségi jog megsértése miatt perelte be Bayer Zsoltot két írása miatt. A pert tavaly márciusában első fokon, most pedig másodfokon is megnyerte, így a döntés jogerős lett: Bayer Zsoltnak a perköltségen túl 15 napja van, hogy fizessen 300 ezret a képviselőnek, és bocsánatot kell kérnie levélben, amit a blogján, ahol az írások megjelentek, 30 napig elérhetővé kell tennie – írja az Index.

Bayer 2017. október 31-én a blogján azt írta: „HADHÁZY GECI, SZÉL DETTI NYELI.” Egy hónappal később pedig Hadházy egy utolsó, szemét, becstelen gazember címmel így írt a kormány korrupciós ügyeit bolygató Hadházyról, akit mocskos gazembernek nevezett:

„Ezek a taknyok eo ipso ilyenek, és pontosan ezen a helyiértéken kell kezelni Hadházy összes eddigi »tájékoztatóját« a korrupcióról, ezen a helyiértéken kell kezelni ezt a mocskos gazembert.

És nagyon helyes: leperelni róla a gatyát is, tanulja meg végre, hol a határ”

A bíróság jogerős ítélete a második bejegyzésnél nem állapította meg az emberi méltóság megsértését, mert bár sarkos, lekicsinylő megállapítások, de azok alapvetően Hadházy politikai tevékenységére vonatkoznak, és nem pusztán gyalázkodás történt, hanem egy konkrét politikai tevékenység volt kifogásolta sajátos stílusban.

Az októberi posztjáról viszont már úgy vélte a bíróság, hogy Bayer megsértette Hadházy emberi méltóságát, mivel Hadházy a tevékenységével nem adott okot arra, hogy Bayer ilyen kifejezést használjon a személyével kapcsolatban, a Szél Bernadettel való párhuzam így különösen lealázó kontextust teremt. A bíróság szerint hiába láthatók hasonló transzparensek tüntetéseken, ez nem hozható párhuzamba azzal, hogy a bejegyzés kifejezetten Hadházy megsértésére irányult.

Másodfokon azt is kimondták: a jogsérelem megállapításának nem képezi akadályát, hogy nem minden érintett kért jogvédelmet, akit a közbeszédben a „geci” szóval illettek. A szóról ebben a konkrét ügyben a bíróság ezt állapította meg (tehát az O1G-re nem vonatkozik automatikusan): „A kifejezés jelentős nyilvánosság előtti használata pusztán az érintett megalázását, emberi mivoltának sárba tiprását eredményezi. Semmiféle kritikaként, társadalmilag általánosan elfogadott véleményként értelmezhető jelentése nincs.”

Fotó: Botos Tamás

Bayer Zsolt egyébként a múlt vasárnapi műsorában nagyon kiakadt azon, hogy egy 18 éves gimnazista egy kormányellenes beszédében trágár szavakkal illette a Fideszt. A csúnya beszéd annyira felingerelte Bayert, hogy a lányról azt mondta: még csak 18, és már egy igazi, kretén, barom állat, szerencsétlen, nyomorult, ócska, rohadt, kis proli. (Index)