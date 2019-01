A túl nagyra nőtt költségek miatt nem épít a japán Hitachi atomerőművet Nagy-Britanniában

Az elszabaduló költségek miatt a Hitachi bejelentette, hogy felfüggesztik a munkákat a Nagy-Britanniába tervezett atomerőművön. A walesi Anglesey-be tervezett Wylfa Newydd névre keresztelt erőmű a tervek szerint 20 milliárd fontból készült volna el.

A japán vállalat június óta tárgyalt a brit kormánnyal a projekt finanszírozásáról, és a kormány szerint nem sikerült megállapodásra jutniuk.

A mostani bejelentés kilencezer munkahelyet sodort veszélybe. A tervek szerint a két építendő reaktor a 2020-as évek közepén állt volna üzembe. A vállalat szerint a projekt felfüggesztését a gazdasági racionalitás indokolta.

A japán cég brit leányvállalata, a Horizon vezetője szerint Anglesey továbbra is a legideálisabb terület marad egy nukleáris erőmű építéséhez az országban, és a vállalat továbbra is fenntartja a lehetőségét, hogy a jövőben folytassák a fejlesztést. A terület amúgy a japánok tulajdonában van, és a tervek szerint ez így is marad.

A tervezett erőmű két reaktorának kiesése komoly gondot jelenthet a brit energetikai szektornak is, ahol novemberben már lefújtak egy Cumbriába tervezett erőművet.

A bejelentést letörve fogadta a brit Atomipari Szövetség is, mivel az országnak sürgősen szüksége lenne új atomerőművekre, mivel 2030-ig egy kivételével az összes jelenleg üzemelő reaktort le kell kapcsolni.

Ha a Wylfa Newydd erőművet végleg ejtik, akkor a Hinkley Point marad az egyetlen jeleneg is épülő erőmű az országban. (BBC)