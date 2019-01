Tízezrek kísérték utolsó útjára a meggyilkolt gdanski főpolgármestert

Tízezrek kísérték pénteken utolsó útjára az észak-lengyelországi Gdanskban Pawel Adamowiczot, a város múlt hétvégén meggyilkolt főpolgármesterét. Adamowicz koporsóját a gdanski Európai Szolidaritás Központból vitték át a Mária-székesegyházhoz, ahol szombaton helyezik végső nyugalomra. A koporsót szállító fekete halottaskocsit egyenruhát viselő haditengerész tisztek kísérték útján.



Adamowiczot múlt vasárnap egy jótékonysági célú szabadtéri rendezvényen késelte meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi, Stefan W., akinél korábban paranoid skizofréniát diagnosztizáltak. A főpolgármester kórházba szállítása után belehalt sérülésébe, gyilkosát őrizetbe vették.

A Slawoj Leszek Glodz gdanski érsek által vezetett gyászmenet végigjárta azokat az utcákat, amelyeken Adamowicz egykoron sétált, elhaladt az elhunyt polgármester gyerekkori otthona mellett, ahol szülei jelenleg is laknak, és azok mellett az iskolák mellett, amelyekben Adamowicz egykoron tanult. A tömegben vonult Adamowicz felesége és lányai is.

Adamowicz koporsóját hat polgármester kollégája, köztük Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester vitte be a gdanski Mária-székesegyház épületébe, ahol Glodz katolikus misét mutatott be, amelyen részt vett Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Adamowicz személyes barátja is.



Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A politikust szombaton helyezik örök nyugalomra a gdanski Mária-székesegyházban. A gyászünnepséget több lengyel város közterein óriáskivetítőkön közvetítik. Péntek délutánra és szombatra a lengyel államfő nemzeti gyásznapot hirdetett. (MTI)