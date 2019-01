Minden idők legjobb teniszezője találkozott minden idők legszigorúbb biztonsági őrével, és veszített

Roger Federer régóta van már a teniszszakmában, nyert is ezt-azt, például az ausztrál bajnokságot hatszor, minden idők legjobb férfi teniszezője. Versenyben van még most is, edzeni indult a Melbourne-i teniszközpontba. Az öltözőbe azonban nem jutott be, mert a teniszezés is egy szakma, de a biztonsági őrködés is az.

Márpedig Federer nyakában nem volt fényképes belépőkártya, így fennakadt a biztonsági őrön, akit azzal egyáltalán nem lehet zavarba hozni, hogy hová állította őrködni az élet. Ha nincs belépő, nincs belépés sem, Federernél még teniszütő sem volt, honnan lehetne tudni, mi járatban.

A svájci elképesztően nyugodtan fogadta a dolgot, és megvárta, amíg a stábjából odaér valaki.

Majdnem ugyanez egyébként megtörtént Rafael Nadallal is Párizsban 2017-ben. Ő azért rámenősebb volt, így elég volt bemondania a nevét.

(via Index)