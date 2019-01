Kínai cégtől venne akkumulátorotokat a Tesla

A Reuters két forrásból is úgy értesült, hogy a Tesla előzetes megállapodást írt alá a kínai Tianjin Lishennel akkumulátorok gyártásáról az amerikai autógyár új, sanghaji üzeme számára. Ezzel a lépéssel Elon Musk vállalata a japán Panasonic kizárólagos megbízatását írná felül.

A hírügynökség egyik forrása szerint a két vállalatnak még meg kell állapodnia abban, hogy pontosan mekkora mennyiségben is rendelne akkumulátorokat a Tesla, és a Lishen számára még mindig feladat, hogy kidolgozzák azt az akkumulátorméretet, amire a Tesla vágyik.

Fotó: MARK SCHIEFELBEIN/AFP

Jelen pillanatban a Panasonic a Tesla kizárólagos beszállítója, de Musk már novemberben bejelentette, hogy az akkumulátormodulok sanghaji gyártásával párhuzamosan diverzifikálni akarják a forrásaikat. Akkori bejelentése alapján elképzelhető, hogy további cégek is szállíthatnak a Tesla számára.

A Tesla nemrég rakta le a 2 milliárd dolláros befektetésből épülő kínai Gigafactory alapjait, és a tervek szerint év végén itt kezdhetik meg a Model 3-as elektromos autók gyártását. Musk terve szerint a gyár jóval megfizethetőbb elektromos autókat gyárthat majd a világ legnagyobb autópiaca, a kínai számára.

A híreket egyik vállalat sem kívánta kommentálni.

A Lishen, amely már az Apple, a Samsung és a Hyundai számára is szállít be akkumulátorokat, komolyabban szeretné megvetni lábát az elektromos autók piacán is.

A Reuters információi szerint a kínai cégekkel vetélkedve a Panasonic és a Toyota közös projektet indíthat, melyben elektromos autókhoz gyártanának akkumulátorokat.